Siamo al giro di boa. Con la terza serata di Sanremo 2024 dell’8 febbraio, si apre ufficialmente la competizione calda dei brani in gara che ormai sono stati ascoltati diverse volte, almeno due per i primi 15 di questi. La co-conduttrice con Amadeus è Teresa Mannino, che è alla sua prima prova sul palco dell’Ariston, mentre il parterre degli ospiti è ricchissimo. La diretta, in onda dalle 20,45 su Rai1 e in streaming, prevede l’esibizione dei secondi 15 artisti in scaletta che sono introdotti dai loro colleghi in veste di presenter: un unicum nella storia delle edizioni degli ultimi anni.

Chi canta, la scaletta

Si esibiscono i secondi 15 artisti in gara con altrettanti presenter, scelti tramite il sorteggio in sala stampa. Da questa competizione, emerge una classifica parziale che viene svelata solo per le prime cinque posizioni ed è stabilita sulla base delle preferenze espresse dalla Giuria delle Radio e dal televoto.

Nella terza serata cantano 15 Big, elencati in ordine alfabetico:

Gli ospiti e i co-conduttori

Teresa Mannino co-conduce la terza serata del Festival di Sanremo. La comica siciliana è al suo debutto sul palco, dopo che per anni ha desiderato questo momento, mentre i 15 artisti che non si esibiscono presentano i loro colleghi. Si ripete così lo schema della seconda serata, alla quale si aggiungono altri ospiti già annunciati. Tra questi Russell Crowe, che ha confermato l’indiscrezione con un’incursione in video a Viva Rai2! da Fiorello. L’attore di Hollywood ha interrotto i suoi impegni per essere in Italia ed è addirittura pronto a cantare, a oltre 20 anni dalla sua prima ospitata al Festival nel 2001, con la conduzione di Raffaella Carrà.

Sul palco, a due anni dalla co-conduzione, torna Sabrina Ferilli per presentare la serie Gloria ed Edoardo Leo, che promuove invece la fiction Il clandestino. E ancora Gianni Morandi, dopo la straordinaria prova del 2023 in cui era presentatore, ed Eros Ramazzotti, che canta Terra Promessa a 40 anni dal suo debutto al Festival. Stefano Massini e Paolo Jannacci cantano e dedicano una canzone ai caduti sul lavoro. È inoltre attivo il Suzuki Stage in Piazza Colombo con Paola e Chiara. Sul palco galleggiante della Costa Smeralda si esibisce Bresh. In collegamento dalla glass box, ci sono sempre Fiorello, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Biggio.

Dove vedere il Festival in tv e streaming

Come da tradizione, il Festival di Sanremo va in onda su Rai1 dalle 20,45 e subito dopo il PrimaFestival condotto da Paola e Chiara (che nella terza serata si esibiscono sul palco esterno di Piazza Colombo) con Mattia Stanga e Daniele Cabras. La terza serata è trasmessa in contemporanea su RaiPlay ed è quindi fruibile su tutti i dispositivi elettronici dotati di collegamento a internet veloce (PC, smartphone, tablet e smart TV). La manifestazione vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale #sanremo2024.