Quando Amadeus inizia ad annunciare i protagonisti della settimana più attesa dagli amanti della musica italiana, è segno che il Festival di Sanremo è alle porte. Dopo la sorpresa di Marco Mengoni co-conduttore e i primi nomi dei finalisti di Sanremo Giovani, il presentatore più amato dalla Rai ha finalmente rivelato i volti del PrimaFestival. Scopriamo chi sono Mattia Stanga e Daniele Cabras, gli inviati della striscia quotidiana del Festival.

Chi sono Mattia Stanga e Daniele Cabras, gli inviati del “PrimaFestival” 2024

Quelli di Amadeus sono sicuramente gli annunci più attesi dagli amanti del Festival Sanremo prima di potersi immergere in una settimana di musica e situazioni spesso inaspettate. Il conduttore, impegnatissimo nella progettazione del Festival 2024, ha già rivelato che sarà Marco Mengoni a condurre insieme a lui le serate previste per febbraio 2024 e che uno dei super ospiti sarà il pianista e compositore Giovanni Allevi. Grandi novità anche per il PrimaFestival: per tenerci compagnia nella striscia giornaliera durante i giorni del Festival, Amadeus ha scelto il duo iconico formato da Paola e Chiara, che saranno accompagnate da due inviati d’eccezione, Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Entrambi seguitissimi sui social, Mattia Stanga e Daniele Cabras saranno quindi i volti dell’anteprima in cui racconteranno il Festival, il suo clima e i dietro le quinte intervistandone i protagonisti. Un’opportunità incredibile per due creator giovanissimi che hanno fatto di TikTok il loro mestiere. Mattia Stanga, classe 1998, è acclamatissimo su TikTok per i suoi video POV: un tipo di comicità che gli permette di mettersi nei panni di persone e oggetti e di mostrarne il loro lato più divertente. In un’intervista a Pinocchio, ha raccontato: “Sono stato fortunato perché io prendo in giro le mamme, non era scontato che avessi tutto questo seguito. Per fortuna la gente è molto autoironica, più di quanto si possa pensare.”

Insieme a lui, a vivere questa nuova avventura sanremese ci sarà Daniele Cabras, tiktoker sardo che, dopo essersi diplomato come perito elettrotecnico, ha spopolato su TikTok con 4 milioni di follower grazie ai suoi video esilaranti. Tra bambini pasticcioni, professoresse e genitori, Daniele ha creato un portfolio di personaggi divertentissimi, che lo hanno portato ad avere un enorme successo come comico e creator digitale.

“Sanremo” 2024, I prossimi annunci di Amadeus

Considerando le scelte artistiche di Amadeus, pare proprio che anche quest’anno il presentatore stia organizzando un Festival che difficilmente dimenticheremo. Un evento importantissimo che Ama è riuscito a rendere appetibile anche alle nuove generazioni: la scelta di Mattia Stanga e Daniele Cabras ne sono la riprova. Ma le sorprese non sono finite. Nei prossimi giorni verranno svelati altri protagonisti che calcheranno il palco dell’Ariston. Ecco gli appuntamenti:

Mercoledì 29 novembre scopriremo i nomi delle co-conduttrici che accompagneranno Marco Mengoni e il direttore artistico durante le serate

scopriremo i nomi delle che accompagneranno e il direttore artistico durante le serate Domenica 3 dicembre in cui Amadeus svelerà 23 artisti Big in gara, che diventeranno 26 grazie ai 3 talenti scelti alla finale di Sanremo Giovani il 19 dicembre

Non ci resta quindi che aspettare i prossimi annunci e prepararci a goderci lo spettacolo in onda su Rai1 dal 6 al 10 febbraio 2024.