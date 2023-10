Selezionati i 49 esordienti in gara per partecipare a Sanremo Giovani, molti arrivano dai reality

Fonte: IPA Beatrice Quinta, da X Factor a Sanremo

Non è mai troppo presto per cominciare a prepararsi al Festival di Sanremo. E se la lista dei big in gara è ancora tutta da scoprire, sono stati svelati i nomi dei promettenti esordienti che si sfideranno a colpi di acuti per accaparrarsi un posto sul palco di Sanremo Giovani.

Amadeus, che si conferma per la quinta volta presentatore e direttore artistico della kermesse, ha scelto i 49 artisti – tra i ben 564 candidati – che parteciperanno alle audizioni dal vivo per contendersi un posto a Sanremo Giovani e, in caso di vittoria, gareggiare con i grandi del palco principale dell’Ariston. Tra i prescelti, molti nomi già noti.

Da X Factor a Sanremo Giovani

A partecipare sono stati in tantissimi: ben 564 sono stati gli aspiranti cantanti che hanno inviato la propria candidatura a Sanremo Giovani. Il severo Amadeus, però, accompagnato dalla Commissione Musicale del Festival, ne ha selezionati meno di 50. Sono 49 in tutto i concorrenti che si contenderanno il palco: 43 solisti (di cui 14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi.

Giovani sì, ma già noti nel mondo dello spettacolo. Tra i selezionati, direttamente dalla scorsa edizione di X Factor, ci sono la prorompente Beatrice Quinta e l’affascinante duo dei Santi Francesi, vincitori del reality. Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi arrivano invece Tancredi, Alex Wyse e NDG. E un’artista arriva persino dal cast di Mare Fuori, si tratta di Clara, che nella serie interpreta il ruolo di Crazy J.

Meno noti a chi ha più di vent’anni e sta poco su TikTok sono Diego Lazzari, Grenbaud, Simone Panetti, Nashley e Leon Faun che arrivano sull’Ariston con già migliaia di fan pronte a portarli in cima alla classifica con il televoto. Ecco la lista completa dei 49 concorrenti e delle canzoni proposte:

Alex Wyse – La mia canzone per te

Assurditè – Bella storia

Asteria – Venere

Beatrice Quinta – Alleluia

Bnkr44 – Effetti speciali

Caleydo – Piattaforma personale

Cara – Giulia

Ceneri – Ultima festa

Chakra – Luna di miele

Chiamamifaro – La poesia

ChiEdo – Autunno retrò

Clara – Boulevard

Collettivo – Altalena

Commodo – Pioggia

Diego Lazzari – Lontana dai guai

Erresolo – Pappagalli a Berlini

Ethan – Vuoto

Extrasistoli – Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre

Germo67 – Fastidio

Grenbaud – Mama

Greta – Greta

Guall – Pozzanghere di sale

Ilan – Stelle cadenti

Jacopo Sol – Cose che non sai

Jeson – Perdonare te

Kaze – Figli della città

La base – Nessuno ci crede

Leon Faun – Anima

Lor3n – Fiore d’inverno

Mameli – Mai love

Maracuja – Showman

Margherita Principi – Ho la testa che mi fa

Marmo – Terra mia

MonnaElisa – Amore consumato

Mose – Ikigai (Sara)

Nahaze – Mai capita

Nashley – Quello che conta davvero

NDG – Piove

Pheelow – Se mi ucciderà

Rakele – Kill Bill

Rizzo – Bonjour Adieu

Santi Francesi – Occhi tristi

Senza Cuore – Sole in inverno

Simone Panetti – Polverina

Speakeasy – George Best

Tancredi – Perle

Thoé – M’Ama

Tuma – Alieni

Vale LP – Stronza

Quando e dove va in onda Sanremo Giovani

La sfida di Sanremo Giovani 2023 andrà in onda il 13 dicembre 2023, in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, trasmessa dal Casinò di Sanremo. In totale si esibiranno 12 artisti: 8 scelti alle audizioni (tra i 49 in lizza) e 4 scelti da Area Sanremo. Alla fine, saranno solo in tre ad arrivare al Festival di Sanremo 74 e gareggiare accanto ai big.