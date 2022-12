Chi sono i Santi Francesi, i vincitori di “X Factor” del roster di Rkomi

I Santi Francesi sono i vincitori di X Factor 2022 del roster di Rkomi. Una vittoria che si sono giocati in una finale ricchissima di momenti indimenticabili, segnata dagli striscioni per loro nel pubblico, dagli applausi e che ha messo in evidenza il percorso di ogni artista all’interno del talent. Il loro è stato perfetto e segnato da esibizioni che hanno lasciato il segno.

Santi Francesi, la vittoria a X Factor 2022

Quattro finalisti, quattro voci, quattro percorsi e stili diversi che sono andati in scena nel corso di una finale di X Factor 2022 che è stata un grande spettacolo. Musica, danza, luci e look pazzeschi, hanno arricchito una scenografia da show memorabile.

Tra i quattro finalisti, Tropea (quarto posto), Linda (terzo) e Beatrice Quinta (arrivata seconda), a vincere il trofeo di X Factor 2022 i Santi Francesi. Eleganti, dal talento riconosciuto da tutti, hanno superato anche l’intoppo iniziale di una performance a cappella, causata da problemi tecnici, e hanno regalato agli spettatori tre manche memorabili. Il pubblico nella finale era il quinto giudice, quello votante, e li ha portati sul gradino più alto della competizione.

Che è stata agguerrita perché ogni voce dei talenti arrivati in finale, ogni interpretazione, ha lasciato il segno.

Potenti, emozionanti, poliedrici i Santi Francesi del roster di Rkomi hanno superato le tre prove, hanno brillato e hanno conquistato il primo posto.

Santi Francesi, chi sono i vincitori di X Factor 2022

Un duo che sin da subito si è imposto nel cuore del pubblico. I Santi Francesi – del roster di Rkomi – hanno vinto X Factor 2022 e sono Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico). Piemontesi, in passato hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi (con il nome The Jab e in una formazione a tre) e non sono nuovi al mondo della musica: da alcuni anni infatti calcano le scene e si sono già imposti nel panorama artistico nazionale. Qualche data: nel 2019 hanno pubblicato il loro primo album Tutti Manifesti. Nel 2021, con il singolo Giovani Favolosi, hanno vinto il Festival musicale Musicultura. Lo stesso brano, poi, è stato inserito nella soundtrack della terza stagione di Summertime. Sempre nel 2021 si sono esibiti al Giffoni Film Festival. Nel 2022 hanno pubblicato il singolo Signorino e poi il brano Buttami giù che hanno presentato live in apertura ai Fast Animals and Slow Kids. A luglio 2022, infine l’esibizione al Ferrara Summer Festival, tra gli altri artisti Gianmaria, Madame e Blanco.

“È stato un viaggio durato anni – hanno detto nella clip di apertura della prima esibizione della finale – che ci ha dato modo di scoprire la nostra ragione di esistere”.

Tanto talento, quel fascino che colpisce al primo sguardo, la capacità di arrivare al cuore del pubblico: i Santi Francesi sono già amatissimi. Su Instagram sono a oltre 95 mila follower che aumenteranno. Perché la vittoria ad X Factor 2022 è la grande svolta di un percorso già segnato dal successo.