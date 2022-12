“X Factor”, chi vincerà secondo i finalisti: tutti puntano su di lei

Fonte: IPA Beatrice Quinta, finalista di X Factor

Stasera, 8 dicembre, andrà in onda la finalissima dell’edizione 2022 di X Factor dove vedremo per l’ultima volta esibirsi sul palco del talent, in una lunga diretta dal Forum di Assago di Milano, Linda Riverditi, i Santi Francesi, i Tropea e Beatrice Quinta.

In attesa di goderci quello che promette di essere un grande e colorato spettacolo di musica, i cantanti e le band rimaste in gara hanno fatto un toto-vincitore e hanno decretato chi, secondo loro, sarà la star assoluta di questa edizione.

Il toto-vincitore dei finalisti: tutti puntano su Beatrice Quinta

A qualche ora dall’attesa finale di X Factor, in diretta stasera su Sky dal Forum di Assago dove saranno presenti seimila persone, i finalisti del talent show si sono scherzosamente cimentati in un toto-vincitore.

Nel video, apparso sull’Instagram ufficiale di X Factor Italia, Linda Riverditi, i Santi Francesi, i Tropea e Beatrice Quinta hanno decretato il proprio personale vincitore. A quanto pare i ragazzi pensano che sarà proprio Beatrice a portare a casa l’ambito premio , mentre la cantante palermitana ha puntato tutto sulla collega Linda.

Effettivamente, anche il pubblico ha scommesso molto sulla vittoria della Quinta la quale, per scaramanzia, non ama parlare già di podio. Beatrice d’altronde, al netto della liaison con Rkomi, ha fatto un percorso di grande crescita durante queste settimane.

Di live in live la Quinta ha stupido ogni giovedì il pubblico con performance strabilianti e camaleontiche degne di star del calibro di Lady Gaga, tanto che il pubblico presente in studio giovedì scorso nella semifinale, dopo la sua esibizione sulle note di Teorema, si è alzando in piedi.

Beatrice Quinta in queste settimane è stata spronata e seguita da Dargen D’Amico che, fin dalle audizioni, era stato il primo a vedere in lei un palese “X Factor”.

Fonte: IPA

X Factor, la finale: cosa succederà e dove vederla

Nonostante i malumori di Fedez, la finale di X Factor sarà quest’anno estremamente calibrata. Ogni giudice è rimasto in gara con un concorrente che avrà l’onore di esibirsi per la prima volta davanti a seimila persone su uno dei palchi live più ambiti d’Italia.

La gara di stasera sarà divisa in tre manche e altrettanti televoti. La prima vedrà esibirsi tutti e quattro i talenti rimasti in gara in duetto con Francesca Michielin, presentatrice di questa edizione.

Dopo la prima eliminazione, i tre super finalisti rimasti in ballo canteranno un medley della durata di quattro minuti in cui ripercorreranno in musica il loro percorso. In particolare, Linda ricanterà Coraline, canzone che ha commosso tutti (compresi gli stessi Maneskin) durante le audition. Infine, dopo un secondo televoto, i due cantanti in duello per l’ambita vittoria di esibiranno nel loro inedito.

Le diverse manche saranno intervallate dalla presenza di ospiti d’onore (i Pinguini tattici nucleari e i Meduza) ma anche dalle esibizioni dei diversi giudici che per la prima volta canteranno durante un live.

Ancora non è noto quali brani Ambra Agiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sceglieranno di portare sul palco. Quello che è certo è che Fedez presenterà per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo, Crisi di stato, e che tutti nel nostro cuore speriamo che Ambra ci regali una performance live sulle note di T’appartengo. La finale di X Factor, oltre che su Sky sarà visibile anche in diretta in chiaro su Tv8.