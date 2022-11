XF 2022, Rkomi si dichiara a Bea. Che lo rimette in riga

Fonte: IPA Rkomi e Beatrice Quinta a XF 2022

Rkomi è il giudice più inaspettato e incomprensibile di questa edizione, o forse di tutte le edizioni di XF. Anche rispetto al cavallo matto Morgan, al nichilista Agnelli, alla fumina Arisa e al naif Mika, Rkomi sembra davvero non aver ancora capito bene il ruolo che ricopre e cosa gli chiede il programma. Perennemente disorientato e imbarazzato, sembra quasi un alieno appena sbarcato sulla Terra, preso e buttato al tavolo dei giudici a caso, senza un minimo di preparazione.

Ammette candidamente che non ama le serate a tema, che non ama il meccanismo del programma, che non ama la gara, che quando è “in quel giorno del mese” non ama nessuno (“Ma lo pagano?” Si chiedono in molti sui social). Una sola cosa ama, e si è capito bene: il genere femminile. Che si tratti di ballerine che ancheggiano discinte di fronte a lui e gli fanno perdere la bussola o di una concorrente particolarmente procace – Beatrice Quinta – che lo provoca dal palco. Ecco, lì oltre alla concentrazione perde anche quello sguardo perennemente perso e quasi impallato per assumere un colorito acceso e gli occhioni da Bambi che hanno fatto perdere la testa alle sue innumerevoli fan.

E chissenefrega se ci sono le telecamere e le sue espressioni e dichiarazioni arrivano a milioni di telespettatori. Rkomi sembra un adolescente alla prima cotta, che incurante del ruolo e della posizione che ricopre, non riesce a tenere per sé sentimenti ed emozioni. E con una tenerezza (sua) e uno stupore (nostro) viene ripreso in un video in cui si dichiara esplicitamente a Bea, panterona di questa edizione e con le stesse parole che userebbe, appunto, un nostro compagno di scuola, chiedendole se il sentimento è ricambiato. Versione 2.0 del “Vuoi metterti con me?”. Peccato che Beatrice, concorrente sì, ma molto più scafata di tanti giudici lo rimette subito al suo posto.

Rkomi: Sono un po’ imbarazzato, ieri quando ci siamo guardati, mentre ti esibivi…è scattato qualcosa in me…Credo che qualcosa sia successo



Bea: Ok

Rkomi: Volevo chiederti se per te è lo stesso. C’ho pensato tutta la notte, sono un po’ in imbarazzo..

Bea: Non lo so, parliamone magari quando finisce XF, che ne dici? Magari ti potrei mettere in una posizione scomoda, anche se io sono fan delle posizioni scomode!

Rkomi: Vabbé cancelliamo sta cosa

Bea: Vuoi un abbraccio?

Davvero viene da chiedersi se Rkomi ci faccia o ci sia, perché tanto candore pare quasi inverosimile. Chi lo conosce bene, ci dice che “ci fa tutta la vita”. Qualche dubbio effettivamente ci era venuto. E allora: chapeau!