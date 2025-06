Rkomi ha spiegato il motivo personale per le tappe cancellate, annunciando il suo nuovo progetto in teatro: ecco come acquistare i biglietti

Fonte: IPA Rkomi spiega il motivo del tour cancellato e ne annuncia uno in teatro

Aveva fatto molto discutere l’annuncio delle date cancellate del tour di Rkomi. La notizia aveva avuto così tanta risonanza da diffondersi anche tra chi non aveva la minima intenzione di ascoltarlo dal vivo.

Tour annullato, il motivo

Ci ha probabilmente messo un po’ troppo tempo, ma alla fine Rkomi si è reso conto che i palazzetti non rappresentavano esattamente il luogo ideale per il suo ultimo album. Per le prossime settimane e mesi i fan avrebbero dovuto accoglierlo in svariate città, compresa Milan, con tappa al Forum di Assago.

Ha invece rinunciato a una serie di spettacoli, che però terrà lo stesso, per quanto in forma diversa. Aveva bisogno di maggiore intimità e ha trovato al forza di fare un passo indietro. Qualcosa di non scontato e di certo non semplice, considerando gli accordi già presi.

Il messaggio ai fan

Tramite il suo profilo Instagram, Rkomi ha deciso di rivolgersi direttamente ai propri fan. A loro doveva una spiegazione. Una porzione si è sentita di colpo tradita, lasciata in balia di rumor e incertezze.

“Mentre stavo chiudendo ‘decrescendo’, saliva in me il desiderio di portare la stessa necessità di intimità anche dal vivo. È il motivo per cui ho preferito portare un nuovo show nei teatri, che non sarà solo un concerto ma qualcosa di più. Racconterò la mia storia con un nuovo team di lavoro. Questo è il motivo per cui le date precedentemente comunicate sono state tecnicamente cancellate”.

Mirko nei teatri, le tappe

Il tour vero e proprio sarà anticipato da una premier di lusso presso il Teatro Arcimboldi di Milano. Si ripartirà poi proprio da lì con il primo show del 17 ottobre 2025. Il tour si intitola “Mirko nei teatri” e i biglietti saranno disponibili da martedì 10 giugno, alle ore 10:00, su TicketOne e nei punti vendita abilitati. Ecco le altre tappe per ora confermate:

Napoli 3 novembre – Teatro Augusteo;

Palermo 5 novembre – Teatro Golden;

Catania 6 novembre – Teatro Metropolitan;

Pescara 17 novembre – Teatro Massimo;

Firenze 19 novembre – Teatro Cartiere Carrara;

Padova 20 novembre – Gran Teatro Geox;

Bologna 23 novembre – Europauditorium;

Torino 25 novembre – Teatro Colosseo;

Bari 27 novembre – Teatro Team;

Ancona 9 novembre – Teatro delle Muse;

Roma 30 novembre – Auditoriu, Parco della Musica;

Brescia 4 dicembre – Teatro Dis_Play;

Parma 10 dicembre – Teatro Regio;

Cremona 12 dicembre – Teatro Ponchielli.

Cosa accade ai biglietti già acquistati

Chiunque avesse già acquistato i biglietti per le date cancellate nei palazzetti, riceverà il dovuto rimborso. È lo stesso Rkomi a sottolinearlo. In nessun caso i tagliandi verranno “tenuti in ostaggio”. Ciò vuol dire che non ci saranno lungaggini di sorta.

Tutti gli interessati hanno ricevuto le necessarie indicazioni via mail, così da poter acquistare i nuovi biglietti serenamente, senza il timore d’aver sostenuto una doppia spesa: “Vi ringrazio per la pazienza e vi prometto che non ve ne pentirete. Ci vediamo in teatro, io non vedo l’ora”.