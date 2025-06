Rkomi, concerti annullati: cosa è successo

Fonte: IPA Rkomi

Una mail, nessun preavviso e tante domande. È così che i fan di Rkomi hanno scoperto dell’annullamento di parte dei concerti del tour estivo: stop ai live all’improvviso.

Un annuncio che ha acceso i social, in cui i fan hanno aperto una serie di teorie postando screen e richieste di chiarimenti per provare a capire cosa stia succedendo.

Rkomi annulla i concerti: cosa è successo

Dopo l’apparizione a Sanremo 2025 con Il ritmo delle cose e la pubblicazione del nuovo album decrescendo., Rkomi sembrava pronto a tornare sul palco con un tour estivo carico di aspettative. I fan avevano accolto con entusiasmo il nuovo progetto discografico, più intimo e maturo, ed erano pronti per cantare e ballare nel corso delle date già annunciate del progetto che lo avrebbe portato in giro per l’Italia: una serie di eventi che promettevano una stagione di live affollati e molto attesi.

Invece, tutto si è fermato prima ancora di iniziare. Ad annunciare la cancellazione una mail inviata automaticamente agli acquirenti dei biglietti. Nessun commento ufficiale, nessun post da parte dell’artista. Solo rimborsi automatici e un silenzio che ha acceso un mare di ipotesi.

Rkomi, il mistero sulle cause dei concerti annullati

L’annullamento di gran parte delle date del tour estivo di Rkomi ha ovviamente acceso la reazione dei fan che si sono riversati sui suoi canali social in cerca di qualche indizio, conferma o smentita di quella notizia che, in un certo senso, ha scombussolato almeno una parte dei loro piani estivi.

Al momento, il cantante e il suo management non hanno rilasciato alcun comunicato in merito alla decisione improvvisa di stoppare tutto: sulle piattaforme di acquisto, però, si legge un generico “motivi organizzativi”. Una spiegazione che, ovviamente, non basta per calmare la curiosità di tutti quei fan pronti a vivere il sogno di cantare con Rkomi e godersi la possibilità di ascoltare dal vivo il suo ultimo album.

Le ipotesi sul reale motivo del cambio di rotta sono le più disparate: la possibilità che il nuovo disco non abbia ottenuto il successo sperato, la volontà di scegliere location diverse, forse più raccolte rispetto a quelle confermate. Ragionamenti possibili, che però non possono trovare conferma fino alla parola del diretto interessato.

Quel che è certo, almeno per ora, è che Rkomi il 7 giugno prenderà parte al Tim Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma, una festa della musica in cui parte dei fan potranno vederlo sul palco insieme a un cast incredibile.

Una magra consolazione per coloro che lo supportano da sempre e non vedono l’ora di rivederlo dopo il suo penultimo posto di Sanremo: un’esperienza che, tra qualche meme e presentazione di una canzone che forse non è stata capita fino in fondo, hanno riportato il cantante a una nuova dimensione di fare musica grazie a un album in cui si mostra senza filtri tra passato e presente che vale la pena sentire live.

Nel frattempo, i social dell’artista restano fermi, e intorno a questo silenzio cresce l’attesa. Ma se davvero questo stop rappresenta un nuovo inizio, sarà interessante vedere dove porterà.