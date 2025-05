Tim Summer Hits 2025, chi conduce, cast con 80 artisti e dove e quando vederlo

Fonte: Ufficio stampa Goigest Carlo Conti e Andrea Delogu

È tutto pronto per il Tim Summer Hits 2025: la kermesse, che porta la grande musica nell’estate di Rai1, porterà sul palco di piazza del Popolo, a Roma, più di 80 artisti, che si esibiranno in quattro serate. Tanti i generi, dal pop al cantautorato, dal rap al rock, dalle giovani generazioni agli evergreen, per accontentare i gusti di tutti.

Tim Summer Hits, chi conduce

A condurre saranno anche quest’anno Carlo Conti e Andrea Delogu, coppia già rodata al timone della kermesse: “Ci divertiremo come sempre. Come al solito non proviamo ma improvvisiamo e quindi ci divertiamo anche molto e credo proprio che questo sia uno dei segreti per divertire anche il pubblico”, ha dichiarato il conduttore.

La manifestazione si svolgerà sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 giugno, con i cantati e i volti più amati della musica in Piazza del Popolo a Roma, ancora una volta grande protagonista della colonna sonora dell’estate 2025.

“Tim Summer Hits è una grande festa pop e quindi è giustissimo farla a piazza del Popolo e con questo pubblico romano che è realmente il dodicesimo uomo in campo, che ci darà la forza, l’entusiasmo, la carica per trasportare questa energia che ci sarà in piazza del Popolo nelle case degli italiani, grazie ovviamente a Rai1″, ha detto Carlo Conti in conferenza stampa.

E ha aggiunto: “Grazie ovviamente ad Andrea che mi sopporta e mi supporta in queste quattro serate”.

Il cast da 80 artisti

E sono oltre 80 gli artisti che si alterneranno sul palco delle quattro serate: da Achille Lauro ad Aiello, passando per Alessandra Amoroso, incinta della sua prima bambina, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, reduce dal suo ultimo successo Maschio, Antonia appena uscita da Amici, A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi, Baby K, Benji & Fede, Bigmama, BNKR44, Boomdabash e Loredana Bertè.

E ancora Bresh, Brunori Sas, Capo Plaza, Carl Brave, Chiamamifaro, Chiara Galiazzo, Clara, Clementino, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Ermal Meta, Eugenio in via di gioia, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Fav, Fedez, Finley e Nina Zilli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Fuckyourclique, Fulminacci, Gabry Ponte, reduce dalla sua esperienza all’Eurovision Song Contest.

E non finisce qui: ci saranno Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Jacolo Sol, Joan Thiele, Lda, Leo Gassmann, Levante, Lorella Cuccarini, Lorenzo Fragola, Luchè, Ludwig e Sabrina Salerno, Marco Masini, Michele Bravi e Mida, Negramaro, Nek, Noemi, Olly, Orietta Berti, Patty Pravo, Planet Funk, Rag, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Settembre, Shablo + Guests, Tananai, The Kolors, Tredicipietro, Trigno, Tropico, Vale LP e Lil Joli e Venerus.

E ci saranno anche altre sorprese: tra queste anche Lorella Cuccarini, che salirà sul palco per un duetto con un altro artista di questo cast stellare.

Tim Summer Hits 2025, quando e dove vederlo

TIM Summer Hits, con le emozioni e la grande musica che animeranno Piazza del Popolo, andrà in onda, a partire da venerdì 13 giugno, in prima serata su Rai1, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico, e disponibile anche su RaiPlay.