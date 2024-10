Chiamamifaro, chi è la nuova cantante di Amici figlia di Cristina Parodi

Fonte: IPA Angelica Gori, in arte Chiamamifaro

La scuola di Amici di Maria De Filippi è pronta ad accogliere una nuova figlia d’arte: dopo aver visto l’ingresso di Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele e dell’attrice e prima moglie Elena Majoni, è la volta di Chiamamifaro. Il suo nome d’arte probabilmente vi dirà poco, ma si tratta di Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. La giovane cantautrice ha già debuttato nel mondo della musica ed è pronta a dimostrare quanto vale all’interno del talent show.

Chiamamifaro: chi è Angelica Gori, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori

Nella scuola più famosa della tv è entrata una nuova allieva, pronta a far parlare di sé. Si tratta di una figlia d’arte: dopo l’ingresso di Ilan Muccino, ai casting si è presentata una cantante che ha vinto una sfida e si è aggiudicata il banco. Stiamo parlando di Chiamamifaro, ovvero Angelica Gori, la terzogenita di Cristina Parodi e Giorgio Gori, dopo Benedetta e Alessandro.

Il suo nome d’arte lo ha scelto perché la luce del faro è un posto sicuro e illumina sempre qualcosa o qualcuno. E Angelica a soli vent’anni sembra avere le idee chiare: oltre alla passione per i luoghi esotici, i cactus, la ginnastica ritmica e lo yoga, subito dopo la maturità ha deciso di percorrere la strada della musica, dando vita al suo progetto discografico e debuttando nel 2020 con il singolo Pasta Rossa. Nello stesso anno è uscito il suo secondo singolo dal titolo Domenica, accompagnato anche da un video musicale.

La carriera nella musica

Dopo le prime esibizioni condivise con Ariete e Sangiovanni, la giovane cantante ha pubblicato il suo primo EP, Macchie, e i singoli Bistrot, Limiti, Addio sul serio, Pioggia di CBD, Post Nostalgia. Nel 2023 ha rilasciato le canzoni Ma Ma Ma, Santa Subito e Se Parlo Di Te. Il 2024 è per lei un anno pieno di sfide: ha lanciato l’EP Default e ha annunciato il suo primo club tour, che inizia nel marzo dello stesso anno. È salita anche sul palco del concertone del Primo Maggio: “Quasi non ci credo quanto è stato bello“, aveva scritto sui social.

“Sono cresciuta con l’indie rock britannico: Arctic Monkeys, Libertines, The Cooks, eccetera. Poi ho scoperto il cantautorato italiano, Fabrizio De André su tutti”, aveva raccontato in quell’occasione Angelica ai microfoni di Vanity Fair.

I suoi genitori l’hanno sempre supportata nel suo percorso da artista: “Sono felici che io abbia trovato una passione così forte. Ma mi guardano da lontano. Siamo tutti d’accordo sul fatto che questa cosa la voglio fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo“. Del resto per coltivare il suo amore per la musica ha trascorso un paio d’anni a Londra, “dove nessuno conosceva i miei genitori“, per sganciarsi dall’immagine di “figlia di” e coltivare le sue passioni in piena libertà.



Adesso è arrivato il momento di: proprio come è stato per Angelina Mango , la scuola di Amici potrebbe essere per lei il perfetto trampolino di lancio per farsi conoscere dal grande pubblico e dimostrare al mondo tutto il suo amore per la musica.