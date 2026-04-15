Milly Carlucci nonna, la figlia Angelica incinta del Principe Fabio Borghese

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Angelica Donati e Milly Carlucci

Milly Carlucci diventerà nonna. La figlia della conduttrice, Angelica Donati, sarebbe infatti incinta del principe Fabio Borghese. Dopo le nozze da favola, la primogenita di Milly sarebbe dunque pronta ad allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè che renderà ancora più felice la vita della regina di Ballando con le Stelle.

Angelica Donati incinta: Milly Carlucci diventerà nonna

A svelarlo è il settimanale DiPiù, secondo cui Angelica Donati sarebbe incinta di ben sette mesi. La nota manager e il marito, il principe Fabio Borghese, sarebbero pronti ad accogliere il loro primo figlio che arriverà a giugno.

Due anni fa, quando Angelica, manager nel settore immobiliare, aveva sposato il principe Fabio Borghese, Milly Carlucci era apparsa commossa e felice per la figlia. A margine della cerimonia aveva espresso il desiderio di diventare nonna, ma “senza mettere pressione ad Angelica”, dimostrando una grande sensibilità.

Poco tempo dopo il suo sogno sembra essersi avverato e a giugno Milly Carlucci cullerà fra le braccia il suo primo nipotino.

L’amore di Angelica Donati e il principe Fabio Borghese

Classe 1986, Angelica Donati è la primogenita di Milly Carlucci, frutto del suo amore per l’ingegnere Angelo Donati a cui è legata da più di 40 anni. Ha un fratello, Patrick, nato nel 1991. Cresciuta lontano dai riflettori, ha seguito le orme di suo padre. Nata a Los Angeles, si è laureata in Management alla London School of Economics (LSE), è una esperta in tematiche riguardanti proptech e trasformazione digitale.

Grintosa e preparatissima, ricopre delle cariche importanti. Angelica infatti è Presidente di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Giovani, fa parte del cda della Rete Elettrica nazionale Terna ed responsabile sviluppo nella Donati S.p.A., l’azienda di costruzioni di famiglia.

L’incontro con il principe Fabio Borghese sarebbe avvenuto proprio sul luogo di lavoro. A dividerli vent’anni di differenza che però non hanno impedito ai due di costruire una storia d’amore solida e duratura. Sino alle nozze, celebrate nel giugno del 2024, nella splendida cornice di Monsummano Terme, in Toscana.

Una cerimonia romantica e con tantissimi ospiti vip da Matteo Marzotto a Simona Ventura, sino a Pierferdinando Casini. Il principe Fabio Borghese discende da una famiglia nobile e blasonata, tanto che fra i suoi antenati ci sono persino Papa Paolo V e ben quattro cardinali.

Manager di Arsenale Group, Borghese è già padre di due figli, frutto del precedente matrimonio. La coppia avrebbe accolto con grande entusiasmo l’arrivo del primo figlio. Un evento importante che Angelica avrebbe deciso di tenere segreto, almeno sino ad oggi. Riservata e molto attenta alla privacy, Angelica assomiglia moltissimo a Milly da cui ha ereditato la determinazione oltre che la bellezza.

“Mia madre è stata da sempre un esempio – aveva confidato qualche tempo fa ad Elle -. Nonostante io abbia intrapreso un percorso diverso posso dire senza dubbio che essere sua figlia ha significato per me crescere con un chiaro modello di riferimento, una donna fonte di ispirazione per la sua tenacia, la sua determinazione e la sua indipendenza. Al netto del suo successo, per me è stata una madre sempre presente, che non mi ha mai fatto mancare il supporto. Sono fortunata ad avere una guida del genere, a cui potermi rivolgere nei momenti di difficoltà e che mi ha permesso di diventare la donna che sono oggi”.