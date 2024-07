Chi è il Principe Fabio Borghese

Fonte: IPA Il Principe Fabio Borghese

Fabio Borghese, Principe e discendente della dinastia di Papa Paolo V. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca (rosa) per via della relazione e del matrimonio con Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, che ha sposato in una splendida villa medicea di sua appartenenza. Natali nobili e una carriera nel mondo dell’economia in qualità di manager di livello internazionale, Borghese ha avuto in passato un altro grande amore ma oggi è felice al fianco della sua nuova moglie.

Carriera e studi del Principe

Fabio Borghese può vantare il titolo di Principe, uno dei pochi in Italia a ben pensarci. Erede di una nobiltà prestigiosa e antica, è nato a Roma il 7 luglio 1965 dal Principe Alessandro Borghese e da Fabrizia Citterio, della notissima famiglia dell’omonimo salumificio. Ha una sorella di nome Alessandra, di professione scrittrice e giornalista, ed è di fatto diretto discendente di Papa Paolo VI.

Il Principe vanta un curriculum di tutto rispetto. Dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma e la specializzazione alla Harvard Business School, ha cominciato a lavorare ricoprendo alti ruoli manageriali a livello internazionale nel settore dell’energia (basti citare ExxonMobil ed Enel). Dopo esserne stato membro del consiglio di amministrazione, attualmente è Senior EVP – International Expansion di Arsenale Group, azienda leader nel settore dell’hospitality di lusso, ma ricopre anche il ruolo di Vice Presidente del Nuovo Circolo degli Scacchi di Roma. Al lavoro affianca l’attività di barelliere in seno al Sovrano Militare Ordine di Malta.

Fabio Borghese, amori e vita privata

Prima di sposare Angelica Donati, il Principe Fabio Borghese ha vissuto una lunga storia d’amore con Jaracanda Falk Caracciolo, figlia adottiva ed erede di Carlo Caracciolo di Castagneto, celebre editore anch’egli di origine nobile scomparso a Roma nel dicembre 2008. La prima moglie del Principe, di professione giornalista, vanta anche una parentela con Marella Caracciolo Agnelli, moglie di Gianni Agnelli. Il matrimonio tra il Principe e la compagna è stato celebrato nel 1996 e da questa unione sono nati i tre figli Alessandro, Sofia e India.

Dopo il divorzio, il Principe è finito per la prima volta al centro del gossip per via di un flirt con Claudia Gerini, in realtà mai confermato né smentito dai diretti interessati. Tutto era nato da alcuni scatti rubati e pubblicati sul settimanale Diva e Donna che ritraeva la coppia in atteggiamenti intimi. Una storia vissuta nel più totale riserbo e finita altrettanto in silenzio.

Le nozze con Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci

A fare più rumore certamente è stato il secondo matrimonio del Principe Fabio Borghese con la compagna Angelica Donati, figlia della conduttrice Milly Carlucci. Un’unione parecchio criticata la loro vista la differenza d’età, tema sul quale ancora molti sembrano non riuscire a scrollarsi di dosso inutili pregiudizi.

La cerimonia e il ricevimento da sogno ci hanno fatto sognare, anche grazie alla splendida location scelta per l’occasione: la villa medicea di Montevettolini in Toscana, ovvero uno dei palazzi della famiglia Borghese. La Donati era elegantissima e spiccava al fianco del neo-marito, entrambi felici di aver coronato un sogno d’amore iniziato poco prima del 2022. “Ho capito molto presto che fosse lui la persona con cui voler passare il resto della mia vita”, ha detto la sposa in un’intervista subito dopo le nozze.