Fonte: IPA Milly Carlucci

Milly Carlucci è stata protagonista della stagione televisiva di Rai Uno con diversi programmi di successo come Ballando con le stelle, amatissimo e longevo show televisivo dell’ammiraglia della rete televisiva pubblica. Adesso la conduttrice tv si sta godendo la pausa estiva, lontana dagli schermi, in attesa dell’avvio della prossima edizione del dancing show.

Milly Carlucci, di recente, è stata impegnata in un evento molto lieto. La conduttrice televisiva, infatti, ha presenziato alle nozze di sua figlia Angelica Donati, che hanno avuto luogo il 29 giugno 2024. Per quest’occasione importante, Milly Carlucci ha scelto d’indossare un completo tiffany con dei dettagli ricamati.

Milly Carlucci, il look per il matrimonio della figlia

Milly Carlucci è una delle regine della televisione italiana. Il suo modo di condurre i programmi televisivi, sempre professionale e discreto è caratteristico del suo stile elegante che ritroviamo anche nel suo modo di vestire. La conduttrice televisiva, infatti, è nota al grande pubblico anche per i suoi outfit sempre impeccabili e chic. Milly Carlucci non ha abbandonato il suo stile raffinato neanche in un’occasione molto speciale. La conduttrice televisiva, infatti, ha scelto un look elegante per presenziare al matrimonio della figlia Angelica Donati. La ragazza ha sposato il compagno Fabio Borghese il 29 giugno 2024.

Milly Carlucci, in veste di mamma della sposa, ha indossato un completo color tiffany, composto da pantalone, giacca e top. Tutta la parte anteriore del capo, che la conduttrice televisiva indossava sotto la giacca, era ricamato da paillettes in tinta ed aveva una chiusura a portafoglio. Anche le maniche della giacca della presentatrice tv presentavano la stessa decorazione luminosa.

La conduttrice ha condiviso una foto del giorno più bello della figlia su Instagram, accompagnandola coi suoi auguri: “Fabio ed Angelica, un mondo di amore e felicità”.

Angelica Donati, i dettagli delle nozze

La figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, è convolata a nozze il 29 giugno 2024 con Fabio Borghese, erede di una famiglia molto importante. Il genero della conduttrice televisiva, infatti, è figlio del principe Alessandro Borghese e Fabrizia Citterio, discendenti di papa Paolo VI. Angelica Donati, quindi, ha sposato un nobile e la cerimonia di nozze ha avuto luogo proprio in uno dei palazzi della famiglia Borghese: la Villa Medicea di Montevettolini, nei pressi di Pistoia, in Toscana.

Tra i due sposi c’è una differenza d’età di circa vent’anni e Fabio Borghese è già padre di tre figli ma, in ogni caso, l’amore ha trionfato e Angelica Donati è sembrata raggiante nel suo giorno più bello. La figlia di Milly Carlucci ha scelto per le sue nozze un abito da sposa molto elegante, dimostrando di avere la stessa classe della mamma. Il vestito da sposa, infatti, era semplice e senza ricami. La parte superiore dell’abito aveva uno scollo a barca e aderiva alle forme di Angelica Donati. Dalla vita in giù, invece, il vestito scendeva morbido.

Nella parte posteriore l’abito era arricchito da una coda che non era collegata al resto del capo d’abbigliamento, se non in vita, ed era molto ampia. Angelica Donati ha optato per un’acconciatura molto semplice per il suo girono più bello. La sposa, infatti, ha scelto di raccogliere tutti i suoi capelli, che ha adornato con il velo nuziale. Milly Carlucci, invece, ha presenziato alla cerimonia con l’acconciatura che ama di più: due ciocche ferme dietro la nuca, frangetta e il resto dei capelli sciolti sulle spalle.