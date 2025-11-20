Qual è il rapporto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi? Ecco svelato il legame tra due delle signore della televisione italiana

IPA Milly Carlucci svela il suo rapporto con Maria De Filippi

Il confronto a distanza tra Rai e Mediaset ha vissuto varie fasi e non sempre i toni sono stati pacati. In tempi recenti basti pensare ai commenti riservati ad Affari Tuoi da Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi. Al tempo stesso, con tono scherzoso, Stefano De Martino ha fatto svariati riferimenti al programma del collega veterano.

Leggendo le parole di Milly Carlucci, però, sembra decisamente più una problematica tra uomini e, ovviamente, aziende. Nel corso della sua intervista a Gente, infatti, ha citato Maria De Filippi e i toni sono stati pacati e amichevoli.

Milly Carlucci e Maria De Filippi

Due signore della televisione italiana, amatissime e stimate, che non hanno mai speso una parola negativa l’una nei confronti dell’altra. Ecco come potremmo descrivere Milly Carlucci e Maria De Filippi, che non hanno permesso alla rivalità aziendale di generare tensioni e antipatie.

“Non esiste alcuna competizione tra noi. Giochiamo entrambe per due squadre diverse, Rai e Mediaset, che si sfidano non soltanto sugli ascolti ma anche sulla capacità di attrazione pubblicitaria che i nostri programmi hanno per le varie società”.

Grande stima reciproca e nessun interesse di guardare al proprio lavoro come a una sorta di corsa contro l’altro. Il suo interesse è intrattenere il pubblico e non battere qualcuno. Approcci del genere, che un po’ ci trascinano nel mondo dello sport, non la riguardano affatto.

Ha poi rivelato anche un retroscena molto interessante. Il rapporto con Maria De Filippi è vivo anche al di fuori del mondo lavorativo: “Nessuno sa che siamo anche uscite a pranzo assieme”.

Tra le due c’è un “riconoscimento professionale reciproco”, spiega. Quello che svolgono è un gran lavoro e poi, come precisato in passato alla padrona di casa di Ballando con le stelle, Maria è una delle poche donne a essere non solo una conduttrice. Il suo impegno è totale e, verrebbe da dire, fondamentale per Mediaset. È infatti autrice dei propri programmi e capo produttrice. Una vera pioniera, che getta le basi per tante altre donne, giorno dopo giorno.

Rivalità in pista e la forza dell’amore

Se invece si vuol parlare di rivalità e sfide, occorre mettere piede sulla pista di Ballando con le stelle. All’interno dello show, infatti, ci sono scintille (sportive) tra Fabio Fognini e Filippo Magnini:

“Sono entrambi molto competitivi e desiderano arrivare prima degli altri. Hanno grande caparbietà ma, al tempo stesso, lealtà. Fognini ama dire che è amico di tutti ma ci tiene ad arrivare primo”.

Un’intervista decisamente interessante, nel corso della quale la presentatrice ha anche parlato del suo grande amore: suo marito Angelo. Una presenza fondamentale per lei. La forza della sua vita, insieme ai figli: “Io sono come un’edera abbarbicata ai miei affetti, che sono l’essenza del mio esistere. Prima i miei genitori con le mie sorelle, poi Angelo con i figli, che rappresentano le mie radici umane”.