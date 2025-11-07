Fabio Fognini e Filippo Magnini si sono divertiti a sfidarsi dietro le quinte di "Ballando con le Stelle": una competizione che passa dal ballo al padel

IPA Fabio Fognini e Filippo Magnini, le frecciatine dietro le quinte di "Ballando con le Stelle"

A Ballando con le Stelle non è ancora partito un nuovo televoto, ma dietro le quinte c’è già una sfida in corso. Fabio Fognini e Filippo Magnini hanno trasformato il backstage del programma in una piccola arena sportiva fatta di frecciatine, storie e sfide improvvisate.

Prima qualche punzecchiamento, poi la gara a chi arriva prima in sala prove e il lancio di una sfida a padel. Altro che passi di danza: tra i due la partita è appena iniziata.

Fognini e Magnini, sfida dietro le quinte di “Ballando con le Stelle”

Ballando con le Stelle accende la voglia di muoversi sul palco ma anche belle amicizie che, spesso, sfociano anche in una sana e ironica competizione. È quello che è successo tra Fabio Fognini e Filippo Magnini: i due sportivi si sono lanciati qualche ironica frecciatina attraverso i loro account social mostrando il loro lato più scherzoso e competitivo.

Tutto è iniziato quando Fabio Fognini ha pubblicato sul suo account Instagram un video in cui dà una mini-lezione di tennis alla sua maestra di ballo, Giada Lini. Racchetta alla mano e tono scherzoso, il tennista la prende in giro con affetto per la poca familiarità con i movimenti da campo.

La situazione continua poi dietro le quinte di Ballando con le Stelle, quando Fognini mostra i camerini vantandosi di essere stato il primo ad arrivare: “Camerino già pronto, forse l’unico presente è Magnini. Noi caffè mattutino e poi venerdì di prove”.

Una storia che ha ovviamente acceso Filippo Magnini, la cui risposta non si è fatta attendere: “Non solo sono presente come hai intuito dalla chiave del camerino, ma stiamo ballando da più di un’ora. Mica come te che fai colazione, le partite di padel, ti sdrai sul divano e pensi di aver fatto tutto. Dai muoviti, ti aspetto, sfida uno a uno, una battle”, dice ironicamente in una storia accanto alla sua ballerina Alessandra Tripoli.

Fabio Fognini e Filippo Magnini, “guerra aperta” in sala prove

La sfida è poi passata dai social al faccia a faccia quando i due concorrenti si sono ritrovati in sala prove: “Intanto guardate come ballo io e come balla Magnini”, ha commentato il tennista facendo notare con orgoglio di indossare la camicia.

Magnini non si è però lasciato intimidire e ha rilanciato subito, trasformando l’incontro in una vera e propria sfida sportiva parallela: “Padel o nuoto? In cosa vuoi sfidarmi?”, chiede, lasciando intendere di essere pronto a tutto. La risposta di Fognini è immediata e autoironica: “Padel, che se facciamo nuoto devi prendermi perché affogo”, risponde ridendo.

Il clima non è da rivalità vera, ma da spogliatoio: prese in giro, battute, frecciatine amichevoli. Una complicità che sembra nascere proprio dal fatto che, a differenza degli altri concorrenti, loro sono abituati a vivere la gara anche fuori dal campo.

E mentre gli altri studiano coreografie e passi da portare in puntata, loro giocano su un altro fronte: quello dell’agonismo leggero che continua tra una prova, una diretta e, forse, un campo da padel ancora da prenotare.

