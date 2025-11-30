Ballando con le Stelle, le pagelle del 29 novembre: Fabio Fognini polemico (4), Barbara D’Urso si commuove (9)

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

L’edizione 2025 entra ormai ai quarti di finale. Ovvero, a Ballando con le Stelle “il gioco si fa duro”, così come ricorda lo stesso Alberto Matano. I ballerini si giocano l’accesso alla semifinale e, di conseguenza, la possibilità di vincere l’edizione del più famoso tra gli show danzerecci. Com’è andata? E, soprattutto, chi è stato bocciato e chi promosso? Le pagelle dei concorrenti che più si sono distinti, nel bene e nel male, secondo il nostro disinteressato giudizio.

Paolo Belli è il volto di Ballando. Voto: 9

Paolo Belli è il volto storico – anzi, la voce – di Ballando con le Stelle. Con la sua big band ha offerto la musica ad anni ed anni di esibizioni. Quest’anno, per la prima volta, scende in pista, trasformandosi da musicista a ballerino. Da spettatore neutrale, consigliere e confidente, è diventato concorrente, e anche tra i più agguerriti. La musica lui ce l’ha nel sangue, che si trovi dietro al microfono o in mezzo a una pista.

Questa sera, al fianco della sua maestra Anastasia Kuzmina, si lascia andare in un free style che più lo rappresenta. Con un elegante completo gessato balla sulle note dei capolavori di Fred Buscaglione, che così spesso ha cantato. Ed è bravo, conquista tutta la giuria e, nonostante qualche critica, il voto più basso è un 8.

Noi gli diamo un 9 per l’umiltà e il senso di gioco. “Grazie per le critiche. – dichiara ai giudici – Sono sempre puntuali e veritiere. Dopo averle ascoltate, a casa mi riguardo e mi aiutano sempre a migliorarmi”. Che classe questo Paolo Belli.

Fabio Fognini, le accuse ai compagni. Voto: 4

La maestra Giada Lini racconta che Fabio Fognini è “bullizzato” dai compagni di gioco. Lui non se lo fa dire due volte, anzi, ci va giù ancora più pesante. “Molti sono falsi, cambiano davanti alle telecamere”: le sue sono parole dure. Che non stia troppo simpatico agli altri concorrenti non è un segreto – nessuno si impegna troppo a nasconderlo – ma ipotizzare tentativi di boicottaggio è eccessivo.

Sparlare addirittura della personalità degli avversari è poco elegante. Il campione di tennis è competitivo davvero, e sennò non sarebbe diventato un campione, ma qui non siamo a Wimbledon. Ballando con le Stelle non è che un gioco, in cui davvero l’importante è divertirsi. E noi ad ascoltare certe cattiverie non ci divertiamo affatto. Bocciato senza remore.

Alberto Matano, la verità sul lastra gate. Voto: 8

Che professionista è Alberto Matano, giornalista per vocazione non smette di indagare neppure di sabato sera. È lui l’unico ad esigere la verità sul tanto dibattuto “lastra gate”, a chiedere direttamente al diretto interessato (vedi Fabio Fognini) cosa ha detto e perché. L’imputato si tira indietro, parla di un “equivoco”. Nulla di fatto, insomma, ma Matano ci ha provato e per questo si guadagna la nostra piena stima.

A tal proposito menzione d’onore anche alla mitica Signora Coriandoli, che si burla di qualsiasi polemica e la lastra chiede di presentarla ad ogni singolo concorrente. Siamo solo ai quarti di finale, e lei è già stata eliminata, ma ai nostri occhi è vincitrice putativa.

Filippo Magnini campione di fair play. Voto: 5

Il campione, anzi il Re (così lo chiamavano ai tempi d’oro), del nuoto italiano ha finalmente capito che qui, in palio, non vi è alcuna medaglia olimpica. A differenza del collega tennista, Filippo Magnini ha iniziato a ballare per puro divertimento, “dimenticandomi della vittoria”. In pista non ha più doppi fini: vuole imparare, migliorare, godersi ogni performance. Bravo, bravissimo, ma ben poco avvincente. Questa sera, Magnini è senza infamia e senza lode.

Rosa Chemical, simpatico lagnone. Voto: 6

Ascoltare i commenti pre-esibizione di Rosa Chemical è un po’ come origliare una seduta di psicoterapia. Il cantante si lascia andare a un lungo soliloquio che con la competizione c’entra fino a un certo punto. Ogni commento della giuria è lo spunto per mettere in discussione la sua intera carriera, un muscolo dolorante è il rimorso per una vita troppa sedentaria. Il giovane artista pluritatuato osa persino ciò che in televisione è taboo da ormai qualche decennio: ammette di fumare e di fumare anche troppo.

Vero esponente di una nuova generazione che ha sostituito le sedute con l’analista ai cartoni del pomeriggio. Le critiche non è capace di accettarle, davanti alla giuria gli spuntano gli occhioni tristi come a un bimbo di fronte alla maestra. Rosa Chemical è un vero lagnone, ma al punto da fare il giro e diventare adorabile. La giuria di Ballando è più cattiva, noi a bocciarlo non ci riusciamo proprio.

Martina Colombari come Sandra Mondaini. Voto: 7

Martina Colombari e Luca Favilla sono i Sandra e Raimondo di quest’edizione di Ballando con le Stelle. Il maestro scanzonato punzecchia spesso e volentieri l’allieva agitata. Lei si preoccupa troppo, lui la ignora. Così come un vecchio coniuge impara a non ascoltare le quotidiane lamentele dell’altro.

Guardarli discutere e poi fare pace è una vera sitcom. E se questi tira e molla portano certi risultati in pista, forse Martina e Luca hanno davvero trovato la formula giusta. Magari non sono i più simpatici, ma sono sicuramente tra i più bravi di quest’anno.

Barbara D’Urso tira fuori il suo lato più vero. Voto: 9

La conosciamo come una grande intrattenitrice, una donna dal sorriso costante e gli occhi luccicanti. Dietro il volto di intoccabile professionista, però, si nasconde una persona fragile, frutto di un’infanzia dolorosa e di una grande tragedia. Barbara D’Urso ha raccontato la storia della madre malata, mancata quando Barbara e i suoi fratelli erano ancora bambini. D’Urso è arrivata a Ballando con le Stelle con l’intenzione di svelare un nuovo lato di sé, e lo sta facendo.

Combattiva la conoscevamo già, grintosa anche. Delicata e spaventata non l’avevamo mai vista. E ci vuole del coraggio a mostrarsi così per chi è arrivata al successo raccontando le storie degli altri ma mai la propria. In pista, poi, trasforma l’emotività in passione e le performance migliorano di settimana in settimana. La giuria la critica, ma il pubblico continua ad essere dalla sua parte, e noi ci atteniamo al giudizio popolare.

