Ballando con le stelle, le pagelle del 20 dicembre: il melodramma di Martina Colombari (3), il trionfo di Barbara D’Urso (7)

IPA Martina Colombari

Dopo lunghe settimane ad alto tasso di competitività. Dopo numerose incomprensioni, troppi infortuni e ancor più numerosi battibecchi, l’edizione 2025 di Ballando con le stelle giunge al suo termine, con una finale tra le più agguerrite nella storia dello show condotto da Milly Carlucci. Le nostre pagelle ai concorrenti, totalmente e volontariamente disallineate ai risultati della competizione.

Milly Carlucci, sempre una professionista. Fuori gara

Il tempo passa per tutti, ma non per Milly Carlucci. L’ormai storica padrona di casa di Ballando con le stelle è sempre impeccabile. Elegantissima nel lungo abito di paillettes, adempie ad ogni suo dovere. Lascia spazio ai concorrenti, tiene a bada la giuria, sprona il pubblico in sala, saluta quello a casa e non manca di ringraziare lo staff che rende possibile il grande show. E cosa vuoi dirle a Milly…

Rosa Chemical non ci crede abbastanza. Voto: 5

Nello spareggio per entrare nella rosa dei finalisti Rosa Chemical porta un ballo latino-americano, sulla musica appositamente remixata per l’occasione di Made in Italy, la sua hit più famosa. Ironia o arroganza? A guardare l’esibizione, la seconda opzione sembra più plausibile della prima. O, forse, è soltanto una scelta sbagliata, così come quella dell’intera coreografia.

Rosa Chemical, che si getta tra il pubblico per sculettare senza ritmo, al rientro in gara non ci ha creduto sul serio. Il livello ormai è alto, certo, ma non si tratta proprio di un’esibizione degna di una finalissima. Si rifà con il tango successivo, ma non basta. Così come ha fatto il pubblico del televoto, lo bocciamo anche noi, ma senza troppo cattiveria perché, in fondo, ci sta simpatico. Voto: 5

Paolo Belli incompreso. Voto: 9

La giuria, tanto quella in studio quanto quella popolare, l’ha bocciato. Eliminato la prima volta e scartato al ripescaggio, Paolo Belli è l’incompreso di questa edizione. Non sarà un cigno sulle punte, ma sa come regalare al suo pubblico una grande performance. È il grande incompreso di quest’edizione e, in un meritato gesto consolatorio, noi lo premiamo con un voto altissimo: un 9 tondo tondo.

Filippo Magnini, quando la competizione è troppa. Voto: 4

Il Re non è abituato a concludere una gara senza ricevere una corona o, per lo meno, una “coppetta”. Ed è proprio ciò che Filippo Magnini chiede ai giudici prima di scendere in pista. Sportivo fino al midollo, sotto la pelle, nelle ossa, la competitività è parte imprescindibile di lui. Ma quella spinta che sul campo, o nel suo caso in vasca, di solito porta ad andare più veloce e, infine, trionfare, qui a Ballando con le stelle ha un effetto decisamente diverso.

Filippo Magnini è in forma, aggraziato, forte, determinato, ma non è neppure lontanamente un campione di ballo e non può trionfare sempre. La competitività che di solito si tiene nascosta negli spogliatoi, che nel nostro piccolo abbiamo provato tutti, e che porta anche a prendere in antipatia gli avversari in uno show televisivo finisce inevitabilmente di fronte alle telecamere. Così, alla fine, Magnini passa come il cattivo, il rosicone di quest’edizione di Ballando con le stelle.

Ed è la seconda bocciatura cui siamo costretti nonostante, in fondo in fondo, anche stavolta l’alunno ci stia simpatico. Voto: 5

Martina Colombari, vittima professionista. Voto: 3

Martina Colombari è la concorrente più talentuosa e allo stesso tempo più insopportabile di Ballando con le stelle. Lo è per lo stesso motivo per cui ha scatenato l’antipatia del pubblico a casa (e di chi è incaricato di scrivere queste pagelle) nel corso della sua intervista a Belve. Martina Colombari provoca fastidio perché sembra provar piacere nel giocare alla povera incompresa, alla vittima sfortunata, all’eroina drammatica schiava di un destino avverso. Ogni caso si trasforma in una prova, una sfida, una battaglia da vincere.

Per carità, mai reprimere un’emozione, mai costiparsi di lacrime non sgorgate. Viva la sincerità, ma abbasso il melodramma. È davvero necessario raccontare il percorso all’interno di un gioco televisivo come si fosse stati al fronte? È davvero necessario trasformare ogni allenamento in una seduta intensa di automiglioramento? Non secondo noi che, a prescindere dai risultati della gara, le diamo uno dei voti più bassi di stasera.

Fabio Fognini, la quota simpatia. Voto: 8

Per citare la giudice Selvaggia Lucarelli, Fabio Fognini è la quota simpatia in quest’edizione dell’antipatia. Anche lui, come il collega sportivo Magnini è troppo competitivo per praticare il fair play, ma lo è in un modo più piacevole. Fognini punta alla coppa della vittoria, ma nel frattempo non manca di divertirsi appena può. L’intero staff di Ballando con le stelle fa il tifo per lui, risultato di una gentilezza sincera e di un’educazione reale.

Quando in pista arrivano lui e la maestra Giada Lini è una vera boccata di aria fresca e, nel guardarli ballare, è impossibile trattenere il sorriso. Le performance di Fognini sono ciò che vorremmo sempre vedere a Ballando. Per noi è il primo della classe.

Barbara D’Urso vince comunque. Voto: 7

Per vincere Ballando con le stelle, Barbara D’Urso non ha neppure bisogno della coppa. In esilio da Mediaset, senza più un programma dopo anni passati in onda quasi h24, Barbarella arriva in Rai con vesti finti umili. Non è la conduttrice, si accontenta del ruolo di concorrente. Ma in fondo resta una prima donna, in pista, davanti al tavolo della giuria e, ancor di più, nei confessionali che anticipano le esibizioni.

Nel corso della puntata finale, quando entra in studio lei, l’intera sala di alza in piedi e inizia ad applaudire. “Barbara, Barbara, Barbara” urla il pubblico e lei sorride con il sorriso e la consapevolezza di chi la standing ovation se la attende ogni volta che guarda dritta in camera. Vincitrice in popolarità, nonostante tutto.

Andrea Delogu e Nikita, coppia da sogno che vince. Voto: 7

No, Andrea Delogu e Nikita Perotti non stanno assieme e ce lo hanno più e più volte ribadito. Però, lasciateci sognare, perché quanto sono belli assieme. Il loro è uno dei tanghi meno passionali visti a Ballando con le stelle, ma allo stesso tempo il più complice mai andato in scena su questi schermi. Perché tra di loro la complicità non è di facciata ma reale. Una coppia da sogno, pur non essendo una coppia.

I due hanno trionfato con il 55% di preferenze. Secondo posto per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice nella finalissima che chiude lo show di Rai1. “Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. Grazie alla mia famiglia, questo va direttamente a casa di mio padre“, ha detto la conduttrice dopo aver alzato la coppa.

