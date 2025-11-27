Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Martina Colombari, Francesca Fialdini, Fabio Fognini

A Ballando con le Stelle è scoppiato il lastre gate. Due concorrenti hanno dubitato delle condizioni di salute di Francesca Fialdini, costretta a ritirarsi momentaneamente dalla gara dopo un infortunio al piede e alcune costole rotte. La giornalista non ha nascosto l’amarezza per questa richiesta che ha messo in discussione la sua credibilità ma ha preferito non svelare i nomi dei colpevoli. Ora però sono spuntati nuovi retroscena alquanto piccanti: i colpevoli di tutto ciò sarebbero Martina Colombari e Fabio Fognini.

Ballando con le Stelle, la lite tra Francesca Fialdini e Fognini

Stando a quanto riporta il settimanale Gente, che può contare da settimane su un insider che si aggira dietro le quinte di Ballando con le Stelle, ci sarebbe stato un litigio piuttosto acceso tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini.

“Litigata importante nei camerini tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini. Il tennista ha dichiarato che alcuni suoi amici, dopo essersi rotti le costole, non riuscivano neppure a camminare. In questo modo avrebbe messo in discussione la parola della Fialdini. La reazione della conduttrice non si è fatta attendere: ha risposto stizzita e molto arrabbiata a Fognini”.

Il nome di Fabio Fognini è stato avanzato anche da Fanpage che ha raccolto alcune indiscrezioni nei corridoi del programma di Rai 1 aggiungendo un dettaglio importante: la donna che avrebbe dubitato della Fialdini sarebbe Martina Colombari.

Un’ipotesi più che reale visto che l’ex tennista e l’ex Miss Italia hanno stretto una solida amicizia in queste settimane e dunque insieme avrebbero contestato la Fialdini.

Tra l’altro questo atteggiamento rimarcherebbe alla perfezione le ultime dichiarazioni della Colombari, che è sempre stata una persona molto competitiva e chi l’ha seguita qualche anno fa a Pechino Express lo sa bene.

“Mi sono data un obiettivo che è quello di dar fastidio a chi arriverà sul podio, perché purtroppo io non credo che arriverò sul podio. Però a questo punto voglio essere un po’ zizzanosa. – ha raccontato a Ballando Segreto – Dico che non arriverò sul podio perché non mi voglio illudere, ma questo non significa che non ho un’ambizione. Il fatto di dare fastidio a chi sta in alto mi piace. E in alto ci stanno Barbara D’Urso, Francesca Fialdini che rientrerà, Fabio Fognini e Andrea Delogu. Sono questi i nomi e io e Luca (Favilla, ndr) vogliamo fare degli sgambetti. Ovviamente parlo di sgambetti con i nostri balli, non proprio fisicamente”.

La “mandante” e il “killer ingenuo” descritti nello sfogo di Francesca Fialdini risponderebbero dunque alla moglie di Costacurta e al campione del tennis.

Per il momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte di Fabio Fognini o Martina Colombari. Ma nella vicenda si è intromesso Filippo Magnini, che ha negato un suo coinvolgimento rispondendo a una domanda di un follower su Instagram.

“Non ci ho mai pensato e non saprei nemmeno dove andare a chiedere – ha fatto sapere – anche perché se viene detta una cosa circa un infortunio io penso che sia la verità. Non mi faccio domande, perché indagare?”.

Altri retroscena su Fabio Fognini a Ballando con le Stelle

Tornando a Fabio Fognini, sempre secondo Gente, pare che alcuni concorrenti si siano lamentati di alcuni privilegi di cui gode lo sportivo. “Alcuni concorrenti si sarebbero lamentati della possibilità che la produzione di Ballando conceda a Fabio Fognini: portare la sua maestra, Giada Lini, a Milano per allenarsi. «A noi non è consentito andare in trasferta», avrebbero detto”.

Anche Barbara D’Urso godrebbe di alcuni benefit: si vocifera di un camerino in un’altra area rispetto agli altri, di una mega-casa a Roma dove alloggiare in questi mesi e di trucco e parrucco personali (e non interno Rai come per gli altri Vip).

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!