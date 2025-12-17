Francesca Fialdini sul Lastra Gate: “Ecco cosa mi è dispiaciuto: ci sono rimasta male”

IPA Francesca Fialdini

Ricordate quando a Ballando Segreto, Francesca Fialdini ha confermato le voci sulle lastre? Tra le persone che si sono esposte, con cui poi la Fialdini ha avuto un chiarimento, c’è stato Fabio Fognini. Ospiti da Bruno Vespa a Porta a Porta il 16 dicembre per lo Speciale Ballando, la conduttrice (e favorita alla vittoria) ha ripercorso quel momento per lei difficile: messa alla prova già dai propri problemi, si è dovuta anche difendere dalle accuse.

Francesca Fialdini parla del Lastra Gate a Porta a Porta

Ripercorrendo come è nata la polemica, Francesca Fialdini si è detta dispiaciuta di un aspetto che l’ha ferita tanto. Anche se tutto il resto può essere considerato un “gioco” – alla fine, Ballando con le Stelle è pur sempre uno show – c’è qualcosa che le ha causato non poco dispiacere, considerando che Fabio Fognini ci ha messo la faccia, ma altri non avrebbero avuto lo stesso “coraggio” nel farsi avanti e avanzare le proprie accuse.

“Mi è dispiaciuto di quello che ne è venuto fuori a effetto slavina. Però solo una frase mi aveva ferito. Lui mi ha detto ‘qui tutti pensiamo che tu non abbia niente e gli altri non te lo dicono perché non hanno il coraggio. Io almeno ho il coraggio di farlo’. Siccome erano tre settimane che non riuscivo a dormire, perché chi ha avuto questo problema sa che le costole sono faticose da gestire, io ci sono rimasta male“, ha raccontato Francesca Fialdini a Porta a Porta da Bruno Vespa.

Ha poi aggiunto: “Anche perché stava andando tutto benissimo con Giovanni, stavamo vivendo un’avventura meravigliosa, avevamo il consenso del pubblico, ci stavamo divertendo, perché mai avrei dovuto inventare un infortunio che mi ha bloccato e che mi ha allontanato da quello che stavo vivendo?”.

Francesca Fialdini ha portato le lastre a Ballando con le Stelle

La Fialdini però non si è tirata indietro: il ritiro momentaneo, lo stop, la diagnosi, la condivisione sui social, proprio per mettere a tacere qualsiasi chiacchiericcio. A Ballando, ha portato anche le lastre: “Però a Fabio è rimasto il dubbio. Io tra l’altro ho davvero portato le lastre, ma quel giorno lui non c’era”. Mancano ormai pochissimi giorni alla finalissima di Ballando, che va in onda sabato 20 dicembre: allo spareggio, troviamo Paolo Belli, Martina Colombari e Rosa Chemical. Coloro che invece sono già in finale sono Fabio Fognini, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Filippo Magnini e Barbara D’Urso.

L’edizione in corso di Ballando con le Stelle si è di certo rivelata super competitiva: la Fialdini è tornata in gara dopo il ritiro mediante il ripescaggio, dopo aver avuto l’ok dei medici per tornare sulla pista da ballo. E, in effetti, tra le favorite alla vittoria troviamo Andrea Delogu e Francesca Fialdini: anche Barbara D’Urso è tra le concorrenti che potrebbero riservare grandi sorprese. Del resto la D’Urso ha dalla sua un maestro che ha già vinto parecchio, come nel 2022 e nel 2023. L’anno scorso, nel 2024, ad alzare la coppia sono stati Giovanni Pernice e Bianca Guaccero. Sarà bis per Pernice?

