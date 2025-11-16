Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini frena le polemiche e mostra il referto: “Non ero tenuta a farlo”

Francesca Fialdini ha frenato le polemiche dopo il ritiro momentaneo: "La verità è più forte di ogni maldicenza"

IPA Francesca Fialdini

Purtroppo è successo: Francesca Fialdini è momentaneamente in stop da Ballando con le Stelle. La scelta è stata sua, sì, dettata però da cause di forza maggiore, e non può che esserci una certa amarezza quando un percorso si conclude improvvisamente così. Ma, purtroppo, per la conduttrice si profila all’orizzonte un periodo di riposo. Come avviene spesso in questi casi, non sono mancate delle polemiche, smorzate proprio dalla Fialdini su Instagram.

Francesca Fialdini, lo stop a Ballando con le Stelle: come sta

Sia Francesca Faldini quanto Giovanni Pernice si sono infortunati e non si sono esibiti a Ballando con le Stelle nella puntata del 15 novembre. Il ritiro momentaneo, però, ha suscitato numerose polemiche. “Non abbiamo altra scelta, la sfiga ci ha preso di mira entrambi”. A raccomandare lo stop è stato il medico stesso, soprattutto considerando che la Fialdini ha tre costole rotte e le frattura sono scomposte. Per il momento non si parla di ritiro ufficiale – c’è la fase di ripescaggio – ma rimane comunque una delle ipotesi ventilate.

A seguito delle polemiche, Francesca Fialdini ha voluto mettere un punto netto, condividendo il parere del dottore: “Non ero tenuta a farlo, ma per il rispetto che sento nei confronti di Milly e il suo bellissimo programma ecco il video che attesta le mie condizioni fisiche. La verità è più forte di ogni maldicenza”.

Le condizioni, come si può vedere nel video su Instagram, non possono in alcun modo essere sottovalutate. A parlare è la Dottoressa Rita Guitaldi, fisiatra e specialista in medicina riabilitativa: “La situazione clinica di Francesca Fialdini è abbastanza complessa. L’aver preservato il piede ha sollecitato delle altre zone del corpe, e sono nate delle nuove criticità. Dagli esami sono emerse tre micro fratture a tre costole che risultano però scomposte. Quindi non ci sentiamo al momento di dare l’ok a svolgere l’attività di ballo, e abbiamo bisogno che rispetti un periodo di due settimane di riposo”. Il nuovo controllo sarà dunque tra 14 giorni.

Francesca Fialdini è tra le favorite alla vittoria

Costretta a fermarsi a Ballando con le Stelle, la Fialdini ha già espresso la sua volontà di recuperare. Già da qualche tempo è stata messa alla prova, tra infortuni e problemi, come al piede destro. “La situazione del piede sta migliorando, posso poggiarlo a terra ma ballare è un’altra cosa”. Certo, si parla di ritiro temporaneo, ma influisce comunque sul percorso nel programma. “Non ho intenzione di ballare su una sedia, su un letto, appesa a una tenda”.

Se tutto andrà come previsto, quindi potrà riposarsi per due settimane senza stressare il piede, potrà ritornare in gioco con la fase del ripescaggio, e la stessa Carolyn Smith le ha consigliato di non strafare. La precisazione della Fialdini si è purtroppo resa necessaria dopo alcune critiche e accuse di “finzione”.

In realtà, la Fialdini deve assolutamente stare a riposo, come stabilito dal medico stesso. Solo così potrà iniziare il suo percorso verso la guarigione e tornare a splendere sulla pista di Ballando con le Stelle, insieme al suo maestro di ballo, Giovanni Pernice. Ed è un peccato il suo ritiro momentaneo, considerando che è tra le favorite alla vittoria, anzi: la concorrente che si è davvero messa in gioco, spogliandosi della sua “armatura algida” per rivelare un magnifico sorriso, conquistato con fatica.

