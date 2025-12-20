Ballando con le Stelle, caos dietro le quinte. Colpa di Magnini, interviene Barbara D’Urso

Nel backstage di Ballando con le Stelle 2025 esplodono tensioni, sfoghi e polemiche, con Filippo Magnini e Barbara D'Urso protagonisti

Ancora nervosismo e tensione a Ballando con le Stelle. Mai come quest’anno la gara è molto sentita. E il vero spettacolo non si consuma solo in pista, davanti alle telecamere, ma anche dietro le quinte, tra sfoghi e malumori che spesso raccontano più della diretta televisiva. Protagonista dell’ultimo caso è Filippo Magnini, che in più di un’occasione si è lamentato del suo percorso nel dancing show di Milly Carlucci. A supportarlo Barbara D’Urso, con la quale ha instaurato un bel legame in questi mesi.

Ballando con le Stelle Magnini sbotta: Barbara D’Urso costretta a intervenire

Filippo Magnini non ha nascosto tutta la propria indignazione per alcuni comportamenti emersi a Ballando con le Stelle. Come rivelato da alcune immagini riportate da Ballando Segreto, lo spin off di RaiPlay che svela il backstage dello show, l’ex nuotatore è sbottato dopo la sua performance della semifinale.

Lo sportivo ha aperto la penultima puntata insieme alla maestra Alessandra Tripoli con un’esibizione che per un attimo li ha portati in testa alla classifica. Tuttavia, il verdetto dei giudici non è stato unanime, scatenando il malumore del concorrente, che ha lasciato parlare tutta la sua frustrazione.

“Esco sempre per primo, non mi piace… Dopo come minimo finisco allo spareggio. Però posso dire una roba? Mi sa che mi incavolo, mi arrabbio molto dopo, ho questa brutta sensazione. – è sbottato Magnini, visibilmente infastidito – Ragazzi fermatemi perché mi arrabbierò… Perché mi arrabbio? Perché mi hanno rotto con i loro voti di me***, li mettono a caso… Sono un atleta, l’impegno viene ripagato, qui non è così. Mi scende proprio l’entusiasmo”.

Filippo ha dunque sottolineato la sua percezione di disparità nei voti, lamentando che alcuni concorrenti abbiano ricevuto dieci più per simpatia o dinamiche personali che per merito tecnico.

A tentare di riportare la calma ci ha pensato Barbara d’Urso, intervenuta con tatto e affetto nel backstage: “Dai calmati amore, non ne vale proprio la pena. Hai ballato benissimo, hai fatto un tango pazzesco, sei stato bravissimo. A me sei piaciuto un sacco e te lo dico col cuore. Io sono la tua spalla, devi stare tranquillo”.

Nonostante il sostegno della conduttrice, Magnini non ha trattenuto la sua irritazione nemmeno nella seconda parte della puntata, continuando a puntare il dito contro Guillermo Mariotto, accusandolo di assegnare voti altrimenti che ai meriti della performance.

“State vedendo, vero?! Mariotto sta dando a tutti dieci tranne che a me e a Barbara, assurdo! Dopo se farò lo spareggio dirò così tante cose”, ha continuato durante la puntata di Ballando con le Stelle. In realtà neppure Paolo Belli ha ricevuto un voto così alto da Mariotto ma questo non ha cambiato la visione di Magnini.

La finale di Ballando con le Stelle 2025

Cresce intanto l’attesa per la finale di Ballando con le Stelle 2025. Filippo Magnini, nonostante la bravura dimostrata in questi mesi, non sembra essere tra i favoriti alla vittoria finale. Sono in molti a puntare su Francesca Fialdini e Andrea Delogu. Sul podio potrebbe esserci anche Barbara D’Urso ma attenzione a Fabio Fognini, l’underdog di questa edizione.

