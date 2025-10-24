Maria De Filippi a Belve, il ruolo fisso che ribalta tutto: cosa farà

Cosa farà Maria De Filippi a "Belve": il ruolo scelto per lei è davvero speciale. Francesca Fagnani fa centro: la nuova edizione parte a breve

IPA Francesca Fagnani

Belve torna con una nuova puntata da martedì 28 ottobre. Ormai è una questione di pochi giorni: ritroviamo la padrona di casa, Francesca Fagnani, ma non solo. C’è anche Maria De Filippi, e non come ospite: stando alle ultime indiscrezioni, la Regina di Mediaset ha un ruolo speciale da svolgere nel corso delle cinque puntate della versione classica (due sono invece dedicate alla versione crime). Ecco cosa farà.

Cosa farà Maria De Filippi a Belve

Quando qualche settimana fa è stata lanciata la notizia di Maria De Filippi a Belve, è subito partita la caccia alle indiscrezioni. Niente intervista per lei, non si siede di fronte alla conduttrice del programma ormai cult, Francesca Fagnani. A dare maggiori informazioni sul ruolo della conduttrice è Fanpage: “La partecipazione si spalmerà su tutte e cinque le puntate e vedrà la De Filippi porre una domanda per puntata alla conduttrice”.

I ruoli così si ribaltano: la Fagnani risponderà alle domande della De Filippi. Gli interventi sarebbero stati registrati il 23 ottobre, Non dovrebbe essere presente in studio, quindi sarebbe presente in collegamento video. Di certo sarà curioso vedere Maria in Rai proprio in questo ruolo, ma non solo: darà una bella spinta alla Fagnani, considerando il pubblico di affezionati. E così quest’ultima ha anche la possibilità di realizzare un suo sogno: da tempo voleva portare la conduttrice di Amici a Belve.

Le novità della nuova edizione di Belve

Francesca Fagnani sta per tornare: la nuova stagione di Belve è in partenza dal 28 ottobre. Sono state tantissime le indiscrezioni che hanno accompagnato il periodo: Belen Rodriguez ha finalmente accettato di farsi intervistare, Maria De Filippi nel suo ruolo speciale, e ancora Isabella Rossellini risponderà alle domande della conduttrice, e persino l’attore di fama mondiale Rupert Everett. Potrebbe anche sedersi sullo sgabello l’ex Presidente della Camera, Irene Pivetti.

Ma un nome nelle ultime ore ha destato l’attenzione della stampa, quello di Rita De Crescenzo, ospite a Belve. E in effetti è “l’influencer” più discussa su TikTok, in grado di spaccare nettamente l’opinione pubblica. Oltre ad avere scatenato diverse polemiche per l’invito, ci sarebbero dei malumori in Rai, sempre secondo quanto apprende Fanpage.

Molti si sono risentiti della scelta. Tuttavia, la polemica che si è scatenata attorno al cachet sarebbe un nulla di fatto, poiché la De Crescenzo parteciperebbe a titolo gratuito. C’è da dire che la Fagnani è una conduttrice ormai rodata e proprio il tempo che dedica alla scelta degli ospiti è essenziale: nulla viene lasciato al caso.

“Cosa vedrete nello specifico nella nuova edizione non posso dirvelo perché in realtà non lo so neppure io”, aveva detto non poco tempo fa nel corso di un’intervista. “Posso però dire che stiamo già lavorando con l’obiettivo di ottenere il massimo gradimento del pubblico che ci segue con affetto. Devo ammettere che dedichiamo molta attenzione alla scelta degli ospiti”. E così in effetti è stato, basti pensare a Belen, che aveva detto di non voler partecipare al programma. Alla fine, però, qualcosa o qualcuno l’ha convinta, ed è tra le interviste più attese della stagione.