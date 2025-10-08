IPA Francesca Fagnani

La nuova stagione di Belve si preannuncia a dir poco imperdibile. Il programma è ormai diventato un cult: le interviste graffianti di Francesca Fagnani ricominciano dal 28 ottobre. E ne vedremo delle belle, considerando che iniziano a circolare diverse indiscrezioni circa gli ospiti, e persino la presenza di Maria De Filippi in un ruolo inedito. A dire di “sì” alla Fagnani è stata anche Isabella Rossellini, diva internazionale e vanto del cinema italiano, notizia di Giuseppe Candela per Chi.

Belve, Isabella Rossellini tra gli ospiti

Inizia a popolarsi il parterre di ospiti della stagione di Belve in partenza dal 28 ottobre. La catena di indiscrezioni è iniziata con Belen Rodriguez, che dovrebbe aver finalmente accettato, dopo anni di corteggiamento, di sedersi davanti alla conduttrice, Francesca Fagnani, e rispondere alla domanda “che belva si sente”. Ora, c’è un altro nome che è stato caldeggiato tra gli ospiti, ed è quello della star del cinema internazionale di Isabella Rossellini.

Nella rubrica C’è Chi dice, Candela ha svelato qualche anticipazione: “Rossellini si sottoporrà alle domande di Francesca Fagnani, sarà una delle protagoniste della nuova edizione di Belve“. Figlia di Ingrid Bergman e di Roberto Rossellini, è stata candidata agli Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista per il film Conclave.

La scelta degli ospiti a Belve non delude mai, ed è tutto frutto del lavoro portato avanti dalla Fagnani e dalla squadra del programma: “È la parte più delicata, perché individuare i personaggi giusti è fondamentale: un ospite sbagliato significa una puntata sbagliata. Per questo cerco sempre di puntare su ospiti coerenti con il titolo. Se ci sono personaggi che mi piacerebbe avere e che ancora non sono riuscita a convincere? Certo, ma non lo dirò mai, anche perché rischierei di spaventarli”.

Maria De Filippi a Belve, le prime anticipazioni

Aggiungiamo anche che nelle ultime ore sarebbe persino arrivato “l’ok” dall’AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in merito alla presenza nel cast fisso di Maria De Filippi. C’è anche un piccolo “giallo” in merito alla sua partecipazione, considerando che non sarà intervistata dalla Fagnani. Tra l’altro, averla nel programma era uno dei sogni della Fagnani, che le ha sempre rivolto parole di stima pubblicamente in occasione delle interviste.

La nuova stagione, che rientra nell’ultimo ciclo di interviste dell’anno, parte ufficialmente da martedì 28 ottobre. Stando alle indiscrezioni, le puntate dovrebbero essere sette, di cui cinque in versione standard e due dedicate alla parte crime. La formula è stata provata per la prima volta qualche mese fa, e ha dato i suoi frutti, destando l’interesse del pubblico, seppur con qualche critica.

Alla fine, però, questa edizione di Belve non è ancora iniziata e sta comunque ricevendo una grande attenzione mediatica, iniziata con l’indiscrezione su Belen (che aveva rifiutato in passato di partecipare al programma) e poi aumentata con il “sì” di Maria De Filippi. “Belve? Ho rifiutato l’invito. Di certo è un programma originale e pieno di pepe, che ti tiene attaccato al teleschermo. Però io, al posto della conduttrice, sarei un po’ più buona. Più comprensiva. Solo che poi non farebbe lo share che fa”, aveva detto Belen.