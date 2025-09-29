Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Francesca Fagnani ospita Belen a Belve 2025

Non ci sono dubbi sul fatto che Belve sia uno dei programmi più apprezzati del panorama Rai. C’è infatti un grande interesse per la nuova edizione, che ripartirà tra non molto. Francesca Fagnani ha di certo dalla sua un cast di ospiti eccellente ma, nel generale riserbo, soltanto un nome è trapelato. Si tratta di Belen Rodriguez, che sarà la prima a sedersi sul famoso sgabello, dinanzi alla giornalista e alla sua agendina rossa.

Belen a Belve 2025

In precedenza nello studio di Belve è stato accolto Stefano De Martino che, affascinante come suo solito, ha raccontato alcuni episodi della sua relazione con Belen (quasi recitati come nel suo spettacolo teatrale). A ciò si è aggiunto anche un silenzio stampa nei riguarda della fine di quell’amore. Il conduttore di Affari Tuoi aveva precisato come ogni membro di una relazione abbia la propria versione dei fatti. Da un lato c’è chi preferisce diffonderla e dall’altro chi se la tiene per sé.

Facile pensare come ci saranno dei richiami a quell’intervista, con Belen che dovrà dimostrare d’aver superato o meno quella storia. Di certo non mancheranno analisi certosine postume, a caccia di riferimenti, toni sarcastici o sofferenze taciute. La notizia della sua partecipazione non è ancora ufficiale me è stata data dalla newsletter di Vanity Fair.

Nuova edizione di Belve

Non è facile intervistare televisivamente Belen, basti chiedere a Cattelan. Molto dipende dal particolare periodo che si ritrova a vivere. Oggi è in fase di rinascita e fronteggiare la Fagnani a Belve è di certo una sfida allettante.

Ha ceduto dopo un lunghissimo corteggiamento. Era stata proprio lei, in passato, a confermare d’aver declinato l’invito: “Apprezzo molto il programma e credo sia originale e abbia pepe. Se fossi la conduttrice, però, credo sarei più comprensiva”.

I fan del programma vorrebbero scoprire tutti i nomi, così da pregustare una ricca stagione. Occorre però attendere ancora un po’ per avere quantomeno un’anteprima. C’è chi spera possa trovare spazio Barbara D’Urso mentre altri puntano su Rocio, dopo l’intervista di Bova a Verissimo.

