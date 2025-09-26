Ansa Stefano De Martino

Stefano De Martino sta vivendo un momento nero. La differenza con l’anno scorso è netta: dopo tanta gavetta, complice l’addio di Amadeus alla Rai, è salito sulla cresta dell’onda, si è giocato tutto e ha fatto una stagione televisiva eccezionale. Anche l’estate aveva portato ottime notizie: la vicinanza con Caroline Tronelli, un nuovo e giovane amore. L’idillio è stato interrotto dal ritorno brusco alla realtà a settembre: il “flop” contro La Ruota della Fortuna, la lite con Caroline in pubblico, il furto dell’orologio da 40mila euro.

Periodo nero per Stefano De Martino: si consola con Gilda Ambrosio

Il settimanale Oggi titola che è un periodo nero per Stefano De Martino, Gente definisce il mese di settembre come “nerissimo”, ma a consolare il conduttore c’è sempre lei, Gilda Ambrosio, “ex fidanzata e amica speciale”. Non sono state affatto settimane semplici, anche se c’è da dire che ogni giorno vediamo il conduttore andare in onda in tv con il solito sorriso e le battute sempre pronte con Affari Tuoi.

E, in effetti, qualcosa si è incrinato decisamente con il ritorno in onda, il 2 settembre: la data anticipata per sfidare subito Mediaset e La Ruota della Fortuna non ha portato i suoi frutti. Anzi, è stato chiaro sin da subito l’inghippo: giorno dopo giorno, La Ruota ha conquistato sempre più share. Gli ascolti chiaramente non sono “bassi” (parliamo pur sempre di 4 milioni di spettatori), ma hanno portato Mediaset a un vantaggio competitivo che la Rai non intende permettersi.

Per Stefano, i guai non sono finiti: l’orologio rubato, la lite in pubblico con la fidanzata Caroline Tronelli, che rompe l’idillio estivo. E dopo la lite con lei, secondo Gente, il conduttore si sarebbe consolato con Gilda Ambrosio, ovvero “l’ex fidanzata e amica speciale”.

“Il momento è nero”

In effetti, il furto dell’orologio è stato un momento terribile per il conduttore, che ha anche ricevuto una minaccia dal malvivente. Stando ai fatti riportati da giornalista Alberto Dandolo, De Martino avrebbe cercato di opporre resistenza, ma sarebbe stato minacciato. “Lasciami o ti sparo”, queste le parole del malvivente.

Ora, Stefano si consola con l’ex, che “tra alti e bassi, gli è sempre stata accanto anche nei momenti bui”. La rivista racconta che i due si sono trovati insieme a Milano, verso le otto di sera. “Forse lui non si aspettava l’arrivo dell’amica. Ma lei giunge quasi in contemporanea con il rider e, per fare una sorpresa al conduttore, si offre di consegnargli la cena al suo posto. Poi, sale e i due trascorrono la serata (forse la notte) insieme. A chiacchierare o altro, non si sa. Sicuramente a stare bene”, scrive il settimanale.

Ma quali sono i rapporti tra De Martino e Ambrosio? In realtà, hanno sempre detto di essere solo amici. A raccontarlo proprio la Ambrosio qualche anno fa in un’intervista: “Siamo amici. Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, ‘la persona’, che però non è il tuo fidanzato”. E di certo in questi momenti abbiamo proprio bisogno di un’amicizia speciale per superare qualsiasi crisi.