Belve sta tornando: la data, quante puntate sono e prime anticipazioni sugli ospiti

IPA Francesca Fagnani

Sta per tornare Belve, il programma ormai cult condotto da Francesca Fagnani. Circolano le prime indiscrezioni, la data della messa in onda, presunti ospiti e anche quante puntate dovrebbe avere questa edizione, pronta a riproporre lo spin-off Crime, che aveva destato la curiosità del pubblico, pur ricevendo diverse critiche. Fagnani è ormai garanzia di successo con le sue interviste: ecco chi avrà il coraggio di rispondere alla fatidica domanda “che belva si sente”.

Quando torna Belve: data e puntate

Francesca Fagnani torna con una nuova stagione di Belve a partire da martedì 28 ottobre 2025. A darne l’annuncio è stata proprio la conduttrice sui social. Stando a quanto riferito dall’AdnKronos, l’edizione dell’autunno avrà ben 7 puntate. Cinque fanno parte del ciclo di Belve standard, ovvero dove personaggi di vari mondi, da quello del cinema alla politica, vengono intervistati dalla Fagnani. Ma c’è una piccola novità: lo spin-off Crime passa a due puntate. Dunque, avremo un totale di 7 puntate.

Durante l’ultima edizione di Belve, la Fagnani aveva testato il gradimento di Belve Crime, intervistando Massimo Bossetti, Tamara Ianni ed Eva Mikula. Ora torna con ben due appuntamenti, e probabilmente, se si registreranno ottimi ascolti, la formula verrà riproposta ancora. Per quanto ancora non si sappiano troppe novità, stanno iniziando a circolare le prime indiscrezioni sugli ospiti, da Belen Rodriguez a Maria De Filippi.

Belve, le prime anticipazioni: da Belen a Maria De Filippi

Nel corso della stagione televisiva della Rai ritroveremo spesso come ospite Belen Rodriguez, che va a Ballando con le Stelle in veste di Ballerina per una Notte, e poi da Francesca Fagnani a Belve. E pensare che sullo stesso sgabello si è seduto anche il suo ex marito, Stefano De Martino. A rivelare l’indiscrezione è stato Vanity Fair con la newsletter Celebrity Watch, raccontando il lungo corteggiamento di Fagnani per avere proprio Belen tra gli ospiti. E al momento il nome di Belen è quasi l’unico che circola ma, avvicinandoci alla data di partenza, è probabile che conosceremo altri ospiti.

Non poco tempo fa, durante un’intervista, la Fagnani aveva raccontato il dietro le quinte del programma, perché non è affatto semplice scegliere gli ospiti (e ce ne sono molti che non hanno mai accettato). “Cosa vedrete nello specifico nella nuova edizione non posso dirvelo perché in realtà non lo so neppure io. Posso però dire che stiamo già lavorando con l’obiettivo di ottenere il massimo gradimento del pubblico che ci segue con affetto. Devo ammettere che dedichiamo molta attenzione alla scelta degli ospiti”.

E ha aggiunto: “È la parte più delicata, perché individuare i personaggi giusti è fondamentale: un ospite sbagliato significa una puntata sbagliata. Per questo cerco sempre di puntare su ospiti coerenti con il titolo. Se ci sono personaggi che mi piacerebbe avere e che ancora non sono riuscita a convincere? Certo, ma non lo dirò mai, anche perché rischierei di spaventarli”. Il sogno invece di Fagnani è quello di intervistare la Regina di Mediaset, ovvero Maria De Filippi: “In Italia, proprio perché sono sua grande fan, mi piacerebbe Maria De Filippi, una donna che da vent’anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone: perché chi fa il 30% ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e mille piattaforme, vuol dire che sa capire qualcosa in più delle persone”. E secondo l’AdnKronos, avrebbe portato a casa il segno: Maria De Filippi potrebbe essere ospite.