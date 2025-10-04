Belve, Francesca Fagnani fa il miracolo: Maria De Filippi ospite. Era il suo sogno

IPA Francesca Fagnani

Sì, Francesca Fagnani potrebbe aver fatto il miracolo televisivo per eccellenza: Maria De Filippi intervistata dalla conduttrice nell’edizione di Belve in partenza il 28 ottobre. L’indiscrezione è stata lanciata dall’AdnKronos, e la “cosa sarebbe in cantiere”, per quanto manchino le conferme degli entourage. La Fagnani aveva già espresso la volontà di voler invitare Maria: considerava la sua ospitata a Belve “un sogno”. E pare che si avvererà.

Maria De Filippi a Belve, per Francesca Fagnani era un sogno

“Nella conduzione fa quello che non fa nessun conduttore, sa giocare in sottrazione su sé stessa”, così Francesca Fagnani aveva raccontato il suo sogno di intervistare Maria De Filippi a Belve. E a quanto pare sarebbe riuscita nell’impresa. Anche qui si parla di “corteggiamento serrato” per averla nel programma: “La conduttrice di Belve avrebbe incassato un sì da Maria De Filippi”. La Fagnani stessa è stata ospite di Amici, quasi come un preludio, un segnale di quello che sarebbe arrivato dopo, a suggellare un rapporto professionale e di stima.

Maria De Filippi, dunque, potrebbe essere tra gli ospiti dell’edizione di Belve in partenza dal 28 ottobre, con 5 puntate dedicate alla versione classica e 2 alla versione Crime. Pochi mesi fa, in un’intervista a Sette del Corriere della Sera, Fagnani stessa aveva lodato pubblicamente Maria De Filippi: “Proprio perché sono sua grande fan, mi piacerebbe Maria De Filippi, una donna che da vent’anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone: perché chi fa il 30 per cento ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e mille piattaforme, vuol dire che sa capire qualcosa in più delle persone”.

Il colpaccio di Francesca Fagnani

Nel gergo comune il “colpaccio” è un punto importante messo a segno, e di certo ospitare la Regina di Mediaset, degli ascolti e del gradimento del pubblico, può essere definito tale. Aggiungiamo che Maria De Filippi non rilascia molte interviste: pur essendo quotidianamente in televisione, ha sempre mantenuto riservati molti lati della sua vita privata. E immaginare la sua risposta a “che belva si sente”, la prima fatidica domanda che la Fagnani pone agli ospiti, è quasi irreale.

Le domande della Fagnani sono spesso irriverenti, e ha già dimostrato di non fare sconti, anche in determinate situazioni. Certo, è vero che siamo di fronte a un’indiscrezione, quindi nulla di certo. Ma parlarne significa inevitabilmente che qualcosa si sta muovendo nel verso giusto. E, come anticipato, la Fagnani è stata ospite ad Amici nella puntata di domenica 28 settembre.

Per il momento, tra i possibili ospiti della nuova stagione di Belve c’è anche Belen Rodriguez, pronta a rispondere alle domande della Fagnani dopo l’intervista di Stefano De Martino. Il nome della Rodriguez è stato il primo a circolare, sempre poche settimane prima rispetto alla partenza del programma, che inizia ufficialmente dal 28 ottobre. E ora non ci resta che attenderla, l’ufficialità: potrebbe essere forse l’ospite speciale della prima puntata, così da partire al meglio? Il sogno si realizza, e siamo proprio curiose di assistere all’intervista: fino a che punto avremo modo di vedere Maria raccontarsi?