Maria De Filippi a Belve, è mistero sul ruolo: “Partecipazione particolare”

Da quando è stata annunciata la presenza di Maria De Filippi a Belve, è avvenuta una sequenza di indiscrezioni. E purtroppo no – per chi ci aveva sperato, come noi – la conduttrice, Regina degli ascolti Mediaset, non si siederà di fronte a Francesca Fagnani per rispondere alla domanda “che belva si sente”. E allora quale potrebbe essere il ruolo a lei affidato? Quello di una “partecipazione particolare”, secondo le ultime indiscrezioni.

Maria De Filippi a Belve, il ruolo pensato da Francesca Fagnani

Belve sta tornando: la prima puntata del programma cult condotto da Francesca Fagnani va in onda dal 28 ottobre su Rai2. A svelare alcuni particolari in merito alla presenza di Maria De Filippi a Belve, notizia lanciata da AdnKronos, è stato Dagospia: “Nessun ruolo fisso: la sua presenza in Rai sarà centellinata. Quel che certo è che Francesca Fagnani sta pensando a una ‘partecipazione particolare’ per Maria”.

Nessuna speranza per coloro che avevano immaginato un’ipotetica intervista. Il ruolo di Maria De Filippi non sarà così scontato, dunque. Sarà quindi una sorta di “incursione giocosa e a più riprese”, dove addirittura la De Filippi potrebbe porre domande, secondo l’AdnKronos. Manca ancora l’ufficialità, ma non tarderà ad arrivare. Inoltre, la De Filippi avrebbe registrato una comparsata di pochi minuti: è probabile che la vedremo più volte nel corso della stagione, anche se la sua presenza sarà in qualche modo “centellinata”.

Ospitare Maria De Filippi era il sogno di Francesca Fagnani

Ci sono voluti anni di corteggiamento per questo “sì”, per un ruolo speciale, pensato su misura per lei. La stessa Fagnani non aveva nascosto il desiderio di vedere Queen Mary – così chiamata dai suoi affezionati – a Belve, e in occasione di un’intervista a Sette, l’aveva lodata per il suo talento, per la sua capacità di andare in onda da anni senza mai perdere lo smalto, né l’interesse del suo pubblico, con uno sguardo lucidissimo sempre al presente.

“Proprio perché sono sua grande fan, mi piacerebbe Maria De Filippi, una donna che da vent’anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone: perché chi fa il 30% ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e mille piattaforme, vuol dire che sa capire qualcosa in più delle persone”, aveva detto.

Mancano circa 20 giorni alla partenza. Per il momento sappiamo che questo ciclo di Belve, l’ultimo del 2025, avrà sette puntate, di cui cinque dedicate alla versione classica e due alla versione crime. La scelta degli ospiti non è mai affidata al caso, anzi, è uno dei momenti più complessi, perché permette di realizzare l’edizione e di renderla sempre sul pezzo e accattivante, con nomi in tendenza ma non solo.

Tra i nomi chiacchierati c’è anche quello di Belen Rodriguez: anche in questo caso si è parlato di anni di corteggiamento, e la stessa Belen aveva raccontato di aver rifiutato di partecipare al programma, pur trovandolo originale. “Apprezzo molto il programma e credo sia originale e abbia pepe. Se fossi la conduttrice, però, credo sarei più comprensiva”. Ora però sarebbe pronta a rispondere alle domande graffianti della Fagnani.