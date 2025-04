Fonte: Ansa Francesca Fagnani

Definirla graffiante sarebbe riduttivo, ma Francesca Fagnani è ormai diventata una Belva per antonomasia. E, ora che il suo programma – diventato un cult – torna su Rai2 in prima serata, è chiamata ad aprire nuovamente le gabbie del suo show a due sgabelli. Un’intervist-attrice, come la definirebbe Aldo Grasso, che si muove sicura tra giornalismo schietto e riti scaramantici. E forse non tutti sanno che una Belva ce l’ha proprio in casa, con volto e nome del suo compagno Enrico Mentana, e che il suo grande sogno è quello di intervistare Maria De Filippi.

Francesca Fagnani, le rare parole su Enrico Mentana

Da anni legata al direttore del TgLa7 Enrico Mentana, Francesca Fagnani parla davvero poco del loro rapporto. Preferisce invece tenerlo riservato, malgrado entrambi siano dei personaggi pubblici. Ma, in quest’occasione, ha fatto un’eccezione e l’ha definito una Belva: “La metterei così: siccome per me dare a qualcuno della Belva è un complimento, e i complimenti uno non se li fa da solo, le direi Enrico. Sto cercando di instillare nell’ultimo arrivato Blu, che è un maschio, un amore esagerato nei miei confronti e utilizzo tutti i mezzucci perché si innamori di me”, ha dichiarato in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Insieme, hanno tre cani che spesso vediamo sul profilo Instagram del Direttore e che lo seguono anche negli studi del telegiornale. La loro presenza è fondamentale per la famiglia anche se non tende a considerarli dei figli: “I cani li ho avuti da sempre, fin da bambina, amo gli animali e la natura. Non sono sostituti dei figli, ma è un tipo di affettività piena. Non mi piace pensare a nessuno come sostituto di un altro né di un animale né uomo, però ripeto, è un tipo di affettività completa. E hanno un vantaggio, i cani non diventano adolescenti ingrati”.

Il sogno di Maria De Filippi

Francesca Fagnani non ha mai nascosto di avere nel cuore alcuni personaggi speciali. Diversi di questi è riuscita a intervistarli, mentre una di loro rimane ancora una sogno nel cassetto. Si tratta di Maria De Filippi, punta di diamante di Mediaset e macchina macina ascolti, che ancora non è riuscita ad avere nello sgabello di fronte a sé.

“Carla Bruni e sua sorella Valeria Bruni Tedeschi, stupenda; poi Valeria Golino ma anche Flavia Vento, Emma Bonino e Jovanotti, per la generosità. E nel mondo mi piacerebbe una che non intervisterò mai, come Angela Merkel, un viaggio nel suo privato di donna di potere che ha pagato un prezzo, e che ha comandato l’Europa mi attrae molto. In Italia, proprio perché sono sua grande fan, mi piacerebbe Maria De Filippi, una donna che da vent’anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone: perché chi fa il 30 per cento ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e mille piattaforme, vuol dire che sa capire qualcosa in più delle persone. E nella conduzione fa quello che non fa nessun conduttore, sa giocare in sottrazione su sé stessa“, ha dichiarato Fagnani. La nuova stagione di Belve inizia il 22 aprile, su Rai2, sempre in prima serata.