Belve, quando torna in onda e novità

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Francesca Fagnani

Conto alla rovescia per la nuova stagione di Belve: il popolare show condotto da Francesca Fagnani tornerà con 8 nuovi appuntamenti a partire dal prossimo 7 aprile. Se sugli ospiti vige ancora un certo riserbo, c’è da segnalare invece un’altra importante novità: una “striscia” dedicata ai provini di persone comuni in ciascuna puntata.

Il ritorno di Belve con Francesca Fagnani

Belve torna in versione primaveraile: dal prossimo 8 aprile, gli spettatori potranno gustare ben 8 puntate nel prime time del martedì di Rai2. Tra i nuovi appuntamenti, secondo Adnkronos, cinque dovrebbero essere dedicate alla versione tradizionale e tre allo spin off Belve Crime. Nell’imminente edizione del talk show condotto e ideato da Francesca Fagnani ci sarà spazio anche per una piccola novità.

Dopo l’esperimento andato in onda nell’ultima puntata della scorsa stagione, lo spazio dedicato ad un montaggio dei provini di persone comuni diventerà una ‘striscia’ presente in ogni appuntamento della nuova edizione del programma. Un momento che si annuncia sicuramente tra i più divertenti della serata.

Belve, chi saranno gli ospiti della prossima edizione

Non si hanno molte notizie, per il momento, sugli ospiti che siederanno sullo sgabello di fronte a Francesca Fagnani. Gli unici nomi confermati, attualmente, sono quelli di Amanda Lear e Micaela Ramazzotti. Ma circolano anche rumors non confermati, come quello di un corteggiamento al cantante dall’identità misteriosa Tony Pitony, che ha preso parte alla serata delle cover sanremesi con Ditonellapiaga.

Anche nel caso di Belve Crime non sono stati resi noti i nomi dei personaggi protagonisti delle interviste. In passato, lo spin off aveva visto al centro dello studio Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, ma anche Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione, componenti delle cosiddette “belve di Satana”.

Belve, la nuova striscia per le persone comuni

Nella prima puntata delle versione autunnale di Belve, Francesca Fagnani aveva lanciato un appello ai suoi spettatori. “Avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo indirizzo”, aveva detto la conduttrice mentre sullo schermo appariva l’indirizzo mail belveprovini@rai.it. “Ci vediamo ai casting”, aveva concluso. Dopo quella chiamata all’azione, erano arrivate oltre 11.000 mail di candidatura: tra i mittenti, persone che avevano voglia di raccontarsi, con storie più o meno comuni o singolari.

La Fagnani con la sua redazione aveva selezionato quelle più interessanti ed aveva effettuato dei provini: un assaggio di quei casting era andato in onda nell’ultima puntata della scorsa edizione, riscuotendo molto interesse tra i telespettatori. Per questo, nell’edizione in partenza il 7 aprile, i provini torneranno con una veste nuova e occuperanno una striscia in ogni puntata.

Quando e dove vedere le nuove puntate di Belve

Belve, come di consueto, andrà in onda su Rai2 in prima serata a partire dalle 21 circa. Le puntate potranno essere seguite in diretta anche in streaming e on-demand su RaiPlay. Qualora abbiate voglia di recuperare le interviste più divertenti delle stagioni passate del talk show in attesa dei nuovi episodi, vi basterà riguardare gli appuntamenti su RaiPlay.