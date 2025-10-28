Belve, le anticipazioni del 28 ottobre: Fagnani realizza il sogno. Le confessioni di Rita De Crescenzo

IPA Francesca Fagnani

Belve è – finalmente – tornato: la prima puntata va in onda martedì 28 ottobre, a partire dalle ore 21.20 su Rai2. Le interviste di Francesca Fagnani sono una certezza: l’edizione completa il ciclo di interviste del 2025, con puntate dedicate alla versione classica e crime. Sono cinque le prime serate della versione classica e, come di consueto, tre gli ospiti per serata. Con una presenza speciale, però, ovvero Maria De Filippi (anche se in collegamento). Ecco le anticipazioni della prima puntata di Belve di stasera 28 ottobre 2025.

Belve, le anticipazioni della puntata del 28 ottobre: chi sono gli ospiti

La prima puntata si preannuncia già un successo: a rispondere alle domande della conduttrice sono Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo. Oltre a loro, però, è ormai certa la presenza di Maria De Filippi, con una partecipazione abbastanza inedita per il programma. Quella di Belen è una vera e propria confessione, senza paura del giudizio, pur avendo rilasciato delle dichiarazioni abbastanza forti, stando all’anteprima.

“Avrei meritato qualcosa in più. Che mi facessero parlare: quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, se continua così, finita la bellezza, finito il lavoro”. E poi parole al “veleno” per l’ex De Martino, che non è stato l’amore più importante della sua vita. “Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo”. E sul conduttore di Affari Tuoi: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico. Ho perso stima, ma non c’è rabbia”.

E ancora sono state anticipate alcune dichiarazioni di Rita De Crescenzo, la cui partecipazione al programma è gratuita, ma ha generato comunque una lunga scia di polemiche per il personaggio, definito controverso. “Sono passata dalle stalle alle stelle. Con me la gente ha visto che nella vita si può cambiare. Sto crescendo mentalmente. Sto studiando, vengono a farmi lezioni a casa. Dalla mattina alla sera faccio compagnia alla gente, la faccio divertire: sono contenta perché così la gente ha visto che nella vita si può cambiare”. E ha svelato il suo sogno: girare un film con Christian De Sica.

Dove vedere Belve e a che ora inizia

La prima puntata dell’ultimo ciclo del 2025 di Belve è super attesa anche per un altro motivo, il sogno realizzato dalla Fagnani: l’incursione di Maria De Filippi, che dovrebbe intervistare proprio la Fagnani. Sarebbe prevista una domanda per puntata. Il ruolo è stato avvolto nel mistero (un contributo davvero “top secret”), ma alla fine scopriremo cosa hanno in serbo per noi solo con la puntata di stasera 28 ottobre 2025.

Belve va in onda su Rai2 dalle ore 21.20, e la puntata è disponibile sia in diretta streaming quanto on demand sulla piattaforma RaiPlay. Sono previste cinque prime serate dedicate alla versione classica: poi Francesca Fagnani dovrebbe tornare con un ultimo ciclo del programma, sempre nel 2025 (precisamente il 9 e il 16 dicembre) con Belve Crime, lo speciale che è stato testato proprio nella scorsa stagione. Pronti per sentire le risposte alla domanda “Che belva si sente”?