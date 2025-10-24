Belve, Rita De Crescenzo ospite di Francesca Fagnani: le critiche e la replica

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Rita De Crescenzo ospite di Belve ha scatenato moltissime critiche e ha diviso l’opinione pubblica, tanto da spingere la tiktoker a replicare alle accuse.

Ormai è certo, dopo numerose indiscrezioni sappiamo che Rita De Crescenzo sarà fra i protagonisti della nuova stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice avrebbe già registrato l’intervista alla tiktoker che presto vedremo in onda sulla Rai.

Rita De Crescenzo è di sicuro un personaggio controverso, amatissima da tanti utenti social, ma criticata da altrettanti. La sua storia è fatta di riscatto, ma ha anche alcune ombre. C’è chi la adora e chi proprio non la sopporta, convinto che un personaggio di questo tipo non dovrebbe arrivare in televisione.

La tiktoker ha deciso di non restare in silenzio di fronte alle critiche e ha risposto a tono a chi criticava aspramente l’intervista a Belve e la scelta di Francesca Fagnani di averla in studio. “Oggi a Belve, ma cinque mesi fa al Teatro Parioli Costanzo nel talk show… È ora di te. Con 500mila critiche ma oltre due milioni di spettatori”, ha scritto Rita nelle Stories di Instagram. Una replica secca in cui la De Crescenzo svela di conoscere il suo potere nel destare curiosità e attirare il pubblico.

Le novità nella nuova stagione di Belve

Il nome della nota creator non fa che aumentare la curiosità intorno alla nuova stagione di Belve. Gli ospiti ufficiali non sono ancora stati svelati. Secondo alcune indiscrezioni però nello show ci saranno Belen Rodriguez, che parlerà della sua vita sentimentale e della sua carriera, ma anche dei dolori privati.

Francesca Fagnani intervisterà anche Isabella Rossellini, Simone Susinna e Adriano Pappalardo. Ci sarà anche Maria De Filippi che però rivestirà un ruolo particolari. Potrebbe infatti essere lei a intervistare la padrona di casa della trasmissione. Di certo nelle ultime edizioni dello show la giornalista ha dimostrato la sua capacità di scegliere i personaggi giusti e di realizzare un format che sia in grado di incuriosire e di fare notizia.

“È un gioco psicologico perché io studio il personaggio, la sua vita pubblica e privata alla fine dell’intervista molti mi dicono che è sembrata una seduta dallo psicologo, perché comunque è un viaggio dentro alla vita della persona, è un ritratto”, ha raccontato di recente Francesca Fagnani al Corriere della Sera.

La conduttrice aveva poi aggiunto di prepararsi molto per le interviste. “Studio tutto quello che posso studiare del personaggio e studio molto di più di quello che chiedo, perchè poi mi consente di andare a destra e a sinistra durante l’intervista. Se tu studi più di quello che chiedi, puoi cambiare traccia, altrimenti è complicato improvvisare – aveva confidato, svelando di essere un po’ “secchiona” -. Ma secchiona lo sono sempre stata. Per il resto, mi capita di chiedere, ma chiedo solo aspetti più bonari, perché non mi va di mettere le persone in difficoltà”.

Non resta che attendere la prossima stagione di Belve per scoprire come sarà l’intervista a Rita De Crescenzo.