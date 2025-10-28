Salvatore Bianco, chi è il marito di Rita De Crescenzo

Salvatore Bianco è il marito dell'influencer Rita De Crescenzo, dalla quale ha avuto due figli

Salvatore Bianco e Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo è l’ospite più discussa della prima puntata di Belve, in onda il 28 ottobre su Rai2. Famosissima su Tik Tok, l’influencer posta spesso sui social dei contenuti insieme al marito Salvatore Bianco, diventato popolare quasi quanto lei.

Chi è Salvatore Bianco, marito di Rita De Crescenzo

Salvatore Bianco è il marito di Rita De Crescenzo. L’uomo, napoletano come la sua consorte, lavora come ormeggiatore nel porticciolo di Mergellina, ma è molto popolare sui social: sono molti i video in cui appare insieme a Rita, e anche i suoi profili personali vantano moltissimi follower. La coppia ha due figli: il più grande, Rosario, di 26 anni, e Kekko, ancora minorenne.

In molti ricorderanno sui social una violenta lite che ha coinvolto Salvatore e la sua dolce metà, che lo accusò di non essersi preso cura di lei dopo un malore in strada. Nonostante la discussione e le reciproche accuse, tra i due tornò presto il sereno.

Oltre che dei due figli avuti con Salvatore, Rita è mamma anche di un altro ragazzo, Raimondo, nato quando lei aveva solo 13 anni. A crescerlo, vista la giovanissima età della ragazza, furono i nonni materni: solo recentemente l’uomo ha ricostruito il rapporto con la mamma biologica, che ha reso anche nonna di un bambino.

Chi è Rita De Crescenzo, la star dei social

Rita De Crescenzo è una tik toker molto popolare, nota sui social per i contenuti ironici e gli strafalcioni linguistici. Vero e proprio fenomeno mediatico, ha all’attivo diverse canzoni e un brand d’abbigliamento: la 45enne viene infatti spesso invitata in qualità di ospite a diverse feste e cerimonie private. Il suo nome è tuttavia legato anche ad alcuni casi di cronaca: in passato, infatti, è stata arrestata per spaccio ed è finita in tribunale per diffamazione.

Lei, ad ogni modo, si è sempre difesa: “Sono stata arrestata con l’accusa di spaccio di droga ma ne sono uscita assolta. Sono stata arrestata per aver parlato al telefono con le mie amiche, che ora si trovano in carcere. Io le chiamavo e chiedevo loro di restituirmi i vestiti. Quelle realmente colpevoli sono tutt’ora in prigione”, aveva raccontato ai suoi follower.

Nel 2025 l’influencer fu nuovamente al centro delle polemiche per aver invitato i suoi fan a visitare la cittadina di Roccaraso: la località sciistica fu invasa dai turisti, e la tik toker costretta a ritirare i suoi consigli di viaggio.

Rita De Crescenzo, il suo racconto a Belve

Dai social Rita De Crescenzo arriverà anche a Belve: l’influencer sarà ospite della puntata del 28 ottobre dello show di Francesca Fagnani, e mostrerà al pubblico una versione di sé del tutto inedita. La tik toker partenopea si aprirà per la prima volta sul suo passato difficile, segnato dalla dipendenza dalle droghe e da una gravidanza arrivata quando era solo una bambina.

“La mia infanzia è stata segnata da 30 anni di droga e psicofarmaci. Il momento peggiore? Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore alla stazione centrale. Da lì ho capito che se non avessi smesso con la droga sarei morta. E guarda adesso come sto bella! Nella vita si può cambiare e sto qua a raccontarlo”, ha svelato nel corso dell’intervista.