Rita De Crescenzo a Belve: “Violentata da tre ragazzi”. E Fagnani spegne le polemiche

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Rita De Crescenzo

La nuova stagione di Belve si apre nel segno delle polemiche. Tra gli ospiti della prima puntata, in onda il 28 ottobre su Rai2, ci sarà anche Rita De Crescenzo, popolare tik-toker napoletana. Se sui social ha abituato i suoi follower a contenuti ironici e strafalcioni linguistici, l’influencer offrirà nel popolare talk show un ritratto inedito, raccontando il suo passato fatto di violenze e abusi. Un racconto di vita difficile, che ha convinto Francesca Fagnani ad invitare la De Crescenzo nonostante le numerose critiche.

Il racconto difficile di Rita De Crescenzo a Belve

Il 28 ottobre torna in prima serata su Rai2 la nuova stagione di Belve, programma cult condotto e ideato da Francesca Fagnani. La giornalista romana accoglierà nel suo salotto Rita De Crescenzo, influencer tra le più seguite d’Italia con oltre 2milioni di follower. Al di là di qualche storpiatura lessicale, la tik toker mostrerà nel talk show un suo lato inedito, parlando di un’infanzia particolarmente difficile: “È stata bruttissima, 30 anni di droga e psicofarmaci. Ho avuto un figlio a 13 anni” ha raccontato a Francesca Fagnani.

Il ragazzo con cui la tik toker ha avuto il suo primogenito è Ciro Marranzino, della famiglia Contini, che poco dopo il parto venne arrestato. “Non ho nulla a che vedere con la famiglia. Ero una bambina” spiega De Crescenzo. “È rimasta in rapporto con lui?” insiste Fagnani. “Sì, siamo in buoni rapporti perché è il padre di mio figlio”. “A chi deve delle scuse?” chiede Fagnani. “Ai miei figli. Io vivo da 7 anni. La mia vita è solo di 7 anni”.

Il nome della De Crescenzo è stato al centro di diversi casi di cronaca, essendo stata imputata per spaccio di droga (venne arrestata nel 2017), ma anche per diffamazione nei confronti di un deputato e di un ristoratore. Lei si difende e dichiara innocente: “Ho sempre detto che ho fatto uso di droga, ma non ho mai spacciato” incalza Rita.

“Il ricordo più brutto del periodo della tossicodipendenza?” domanda la giornalista. “Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore alla stazione centrale. Da lì ho capito che se non avessi smesso con la droga sarei morta. E guarda adesso come sto bella! Nella vita si può cambiare e sto qua a raccontarlo”.

Francesca Fagnani spegne le polemiche sui social

Da quando Rita De Crescenzo è stata annunciata tra gli ospiti di Belve, l’ideatrice e conduttrice del programma, Francesca Fagnani, è stata sommersa dalle critiche. La figura della tik toker napoletana è da sempre piuttosto controversa, non solo in virtù del linguaggio utilizzato, ma soprattutto per i suoi guai con la legge. A chi l’ha accusata di mettere in cattiva luce la città di Napoli invitando l’influencer, la giornalista ha comunque risposto con piglio deciso sui social.

“Non viene in rappresentanza di una città ma di sé stessa perché ha una storia drammatica alle spalle ( fatta di abbandono e violenze) e anche tante ombre che vanno raccontate. Ma la sua, che piaccia o no, è una storia di riscatto. Non toglierei mai la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità”, ha scritto Fagnani rispondendo ad una sua follower. La giornalista ha quindi spiegato che la città partenopea è “la più inclusiva, accogliente, generosa e meno giudicante che conosca”.