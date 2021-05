Chi è Simone Susinna, attore nel sequel di 365 giorni

editato in: da

Classe 1993, modello e personaggio televisivo: Simone Susinna è uno dei nuovi ingressi nel cast del sequel del film 365 giorni.

Una carriera da attore pronta a decollare, quindi, ed è stato lui stesso ad annunciare il nuovo progetto sul proprio profilo Instagram, pubblicando una foto insieme all’autrice della trilogia di libri da cui sono tratti i film.

Ma partiamo dall’inizio, ovvero da quando Simone Susinna ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo iniziando a lavorare per marchi prestigiosi come modello. Una svolta importante per la sua carriera è arrivata nel 2017 quando si è fatto conoscere dal grande pubblico prendendo parte come concorrente alla dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi, reality show all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Tra i naufraghi insieme a lui si possono ricordare Giulia Calcaterra e Dayane Mello, Simone Susinna si era classificato in seconda posizione dietro il vincitore di quell’edizione: Raz Degan.

Modello, un fascino capace di bucare l’obiettivo, ora si metterà alla prova nei panni di attore nel sequel di 365 giorni, il film uscito nel 2020 e tratto dall’omonimo romanzo di Blanka Lipińska. E in arrivo ci sono non uno ma due sequel, questa volta – come riportato da Deadline – si tratta di pellicole originali Netflix, che saranno sempre tratte dai romanzi della trilogia dell’autrice, nuovamente tra gli sceneggiatori insieme a Mojca Tirs.

Simone Susinna, a quanto pare, avrà il compito di interpretare Marcelo ‘Nacho’ Matos, che si contrapporrà all’affascinante protagonista Michele Morrone (Massimo Torricelli). Nel cast ritornano anche la protagonista Anna-Maria Sieklucka, con il ruolo di Laura Biel, e Magdalena Lamparska nei panni di Olga.

Susinna è alla sua prima prova come attore e ha voluto esprimere la sua gioia per il ruolo con un post su Instragram dove ha scritto, tra le altre cose: “Il grande giorno è finalmente arrivato!! Sono così eccitato e onorato di interpretare il ruolo di Nacho e di far parte della famiglia 365!!! Sono sicuro che ti piacerà. Grazie a tutti per questa grande opportunità!”.

Il modello è molto attivo sui social: su Instagram ha un profilo seguitissimo dove condivide soprattutto scatti legati alla vita professionale. Dal punto di vista privato è nota la relazione terminata qualche anno fa con Marina Rodriguez.