Chi è Michele Morrone, protagonista di 365 Giorni

Michele Morrone, protagonista del film di Netflix 365 Giorni, è uno degli attori italiani più celebri del momento. Nato a Melegnano il 3 ottobre 1990 da una famiglia di origini pugliesi, ha iniziato la sua ascesa nel mondo dello spettacolo lavorando come modello e portando avanti in parallelo gli studi di recitazione presso la Fondazione Teatro G. Franceschini di Pavia.

Tra le tappe più importanti della sua carriera è possibile citare la fiction Come un Delfino. Grazie a questa produzione, che gli ha permesso di recitare al fianco di Raoul Bova, nel 2013 ha esordito sul piccolo schermo. Tra gli altri suoi lavori è possibile citare Squadra Antimafia 6, Che Dio ci Aiuti 3, I Medici 3 e Provaci Ancora Prof.

Un’altra fiction di successo che ha visto Michele Morrone nel cast è Sirene, sitcom del 2017 in cui l’attore ha prestato il suo volto al tritone Ares (e ha condiviso il set con Luca Argentero, Valentina Bellè, Ornella Muti e Maria Pia Calzone). Da non dimenticare è pure il debutto al cinema nel 2019 con il film Bar Giuseppe, diretto da Giulio Base.

Michele Morrone ha partecipato anche a Ballando con le Stelle. L’attore di origini pugliesi ha calcato la pista del dance show di Milly Carlucci nel 2016, danzando in coppia con la maestra Ekaterina Vaganova e arrivando in finale.

Per quanto riguarda la vita privata, ricordiamo che è stato sposato con la stilista libanese Rouba Saadeh (i due si sono uniti in matrimonio nel 2014). La coppia, la cui relazione è terminata, ha messo al mondo due figli, Marcus e Brando. Secondo quanto rivelato dall’attore stesso nel corso di un’intervista a Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane nell’aprile 2019, dopo la separazione Rouba Saadeh è tornata a vivere in Libano con i figli.

Morrone ha parlato della fine della storia con la madre dei suoi figli anche in occasione della pubblicazione, da parte del settimanale Chi, delle foto di un suo bacio con la ballerina di Amici Elena D’Amario, sottolineando di non essere più sposato e di avere intenzione di salvaguardare l’immagine della sua ex moglie.

Concludiamo ricordando che Michele Morrone è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 3 milioni di persone – su questo palcoscenico social condivide soprattutto scatti legati al suo mondo professionale – e che lo scorso febbraio ha esordito come musicista con l’album Dark Room, lavoro discografico caratterizzato dalla presenza di dieci tracce.