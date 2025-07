Michele Morrone: “Ho ricevuto un bellissimo messaggio da Giorgia Meloni”

Michele Morrone non cambia idea sul cinema italiano e sugli attori attualmente in circolazione nel nostro Paese. A due mesi dalla discussa intervista con Francesca Fagnani a Belve, l’attore ha assicurato di non aver di certo cambiato posizione. E di aver addirittura ricevuto un bellissimo messaggio da parte di Giorgia Meloni, che ha avuto tempo di guardare il suo intervento televisivo e giudicarlo positivamente.

Michele Morrone conferma le dichiarazioni di Belve

Ospite di Belve, Michele Morrone aveva rivendicato con Francesca Fagnani il successo conquistato all’estero, scagliandosi contro il “circolino italiano” degli attori – dichiarazioni condivise successivamente anche via social – e sottolineando di sentirsi molto più talentoso di molti dei suoi colleghi.

“Non mi sento parte di un cinema, quello italiano che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei “diversi” che se non hai studiato alla Silvio D’Amico o al centro sperimentale non sei nessuno, – aveva detto tra le varie dichiarazioni – se non la pensi con il cuore a sinistra sei solo un fascista, se non usi scarpe Clark e non dai l’idea di essere trasandato, non sei un vero attore. Avete rotto”.

E ora l’attore ha confermato la sua posizione, continuando a descriversi come “un outsider” del panorama artistico nostrano.

A Libero ha infatti ribadito: “Sono convinto di quello che ho detto, ci sono grossi pregiudizi su certi attori e mi dispiace. Sono un artista, non mi interessa la politica, ma la mentalità di oggi è che se non fai parte di una certa casta non sei un vero artista, non fa del buon cinema, non ha passioni. Ho ricevuto moltissimi messaggi di sostegno, lo ripeterei mille volte. L’arte non appartiene a nessun gruppo politico, né alla destra né alla sinistra ma si pretende sia di sinistra. La ritengo una follia”.

Morrone si è dunque definito “senza ombra di dubbio di destra” e ha sottolineato che “oggi la sinistra dovrebbe meritare di essere rappresentata da persone vere, invece attacca la destra senza argomenti. Il premier Giorgia Meloni ama il suo paese e segue la logicità. Oggi la sinistra è fatta solo di radical chic che non sanno niente del comunismo vero. Io rispetto le persone e le idee valide, ma oggi l’unico argomento è: non sei di sinistra? Allora sei fascista. Stop”.

Il “bellissimo messaggio di Giorgia Meloni”

E a proposito della Premier, pare che abbia espresso vicinanza a Michele Morrone, che è stato travolto dalle critiche dopo la sua intervista a Belve.

“Sono rimasto moto felice del messaggio bellissimo ricevuto da Giorgia Meloni. Mi ha ringraziato. Non dimentichiamo che siamo in un paese democratico dove vale la libertà di pensiero”, ha confidato l’attore.

Morrone è poi tornato sulle sue affermazioni sul collega Luca Marinelli: “Non contro di lui, ma il pensiero, è diverso. Luca Marinelli è un attore eccezionale, ma ha sbagliato quando ha parlato del suo dolore nell’interpretare Benito Mussolini (nella serie M si Sky, ndr). E allora cosa doveva fare l’attore che ha impersonato Jeffrey Dahmer? Spararsi?”.

Infine l’ennesimo confronto con l’America, dove Morrone è riuscito a farsi notare grazie al successo su Netflix della saga erotica 365 giorni: “Guardano più l’arte, se un attore spinge spinge, artista deve fare l’artista. II mio commento a Belve non aveva a che fare con politica, poi è vero che mi sono addentrato in tematiche politiche, ma un attore deve fare l’attore, non politica. Ho i miei valori”.