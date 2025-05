Belve, pagelle della terza puntata: Morrone ci è o ci fa? (nel dubbio, 6), Floriana top (10), Raz Degan asceta (8)

Fonte: IPA Michele Morrone a Belve

La nuova puntata di Belve si è aperta con l’attesa intervista a Michele Morrone, le cui anticipazioni avevano già stuzzicato il palato curioso del pubblico di Rai 2. E il bell’attore, che non tiene a esser chiamato “sex symbol” (chissà poi perché), non ha deluso le aspettative, barcamenandosi tra carriera, amori e frecciatine alla volta di alcuni colleghi (incluso Gabriel Garko).

Da un personaggio dal successo internazionale a una donna che ha fatto la storia del Grande Fratello, quando ancora si poteva chiamar tale: Floriana Secondi, romanaccia e genuina, si è raccontata a Francesca Fagnani con la sua consueta ironia e con l’onestà che la contraddistingue.

Gran finale con Raz Degan e la sua particolare vita intima dall’afflato spirituale, che già dalle anticipazioni aveva fatto parecchio discutere, e Benedetta Rossi, la cuoca influencer spesso al centro delle critiche.

Michele Morrone, nostro signore della spocchia. Voto: 6

Ok, forse 7 sembra un voto un po’ altino. Ma dobbiamo ammettere che Michele Morrone – sebbene la spocchia entri nella stanza prima che arrivi lui – ha rilasciato un’intervista che è sembrata pressoché onesta. Sempre al limite tra il “ci è” o “ci fa”, tanto da destabilizzare (ma non troppo) la padrona di casa, Francesca Fagnani, l’attore di fama internazionale da 16 milioni di follower (cosa sottolineata più volte nel corso della puntata) ha parlato un po’ di tutto.

C’è la carriera, il non voler essere etichettato come sex symbol (come se non sapesse di esserlo, in fondo), e ancora il momento difficile quando da ragazzino ha vissuto la morte del padre (un “uomo severo” che non si è mai lasciato andare a gesti d’affetto per lui e le sorelle), e dopo la separazione dalla moglie e dai figli, salvo aver raccontato un minuto prima di averli abbandonati di propria sponte a favore dei propri sogni hollywoodiani.

Punto altissimo (per così dire) le frecciatine alla volta di un non ben precisato collega sul set di Come un delfino e quella rivolta a un ignaro Gabriel Garko, al quale è stato paragonato in passato e dal quale si è voluto discostare neanche fosse un appestato.

Insomma, forse non sapremo mai se Morrone ci è o ci fa, fino in fondo. Di certo è uno con le idee chiare.

Raz Degan, l’asceta irresistibile. Voto: 8

Tutto è cominciato da un “Sono solo fatti miei”, quattro parole che per sua stessa ammissione ne hanno decretato un successo inaspettato. Raz Degan a Belve ha parlato di sé, attraversando una vita che è stata una continua scoperta.

Raz è come il vino: più invecchia, più è buono. Anche nel parlare di momenti non propriamente “top” come il blitz nel quale le forze dell’ordine lo sorpresero con Paola Barale, sua compagna di allora, mentre erano in vacanza all’Elba. Un sequestro di droga, mica poco. Entrambi assolti, perché era “un’invenzione, tutto finto”, ha spiegato.

E a proposito di droghe, argomento ormai onnipresente nelle interviste di Francesca Fagnani ai suoi ospiti, l’attore ha ammesso di far uso di ayahuasca. “Non è una droga, è un allucinogeno – ha spiegato -. Ti può illuminare, come ti può portare dentro l’inferno. A me ha aiutato”. Un “aiutino” per ritrovare sé stesso viaggiando spiritualmente nei meandri della propria mente, per spiegarla in modo poetico.

Degan ha anche parlato di Brahmacharya, la pratica orientale “che consiste nel mantenere l’energia sessuale dentro per motivi spirituali”. Che non è una astensione dal sesso, ma un modo particolare per trattenere la “gioia” del momento.

Floriana Secondi, una ventata di genuinità. Voto: 10

Meno male che c’è Floriana Secondi a riportarci alla realtà. Senza nulla togliere ai due ospiti maschili della puntata, ma l’ex gieffina è irresistibile con la sua genuinità, con una personalità all’apparenza forte, che è figlia di traumi irrisolti e di episodi che inevitabilmente hanno segnato la sua vita.

Floriana ha parlato alla Fagnani di tante cose, a cominciare da un’infanzia affatto semplice: “Io ho scoperto tutto quando sono uscita, io pensavo che stavo lì perché ero brutta – ha raccontato, a proposito della vita in collegio -. Non pensavo che mia madre o mio padre avevano problemi, pensavo che non mi volevano perché non ero bella come le mie amiche. Io mi sentivo sola però quando vedevo gli altri bambini che stavano male, io trovavo la forza con loro. Mi ricordo un bambino, Juri, che a 2 anni aveva perso i genitori in un incidente, e io lo sentivo piangere e me lo mettevo nel letto con me e si calmava”.

Nonna prostituta, mamma tossicodipendente. E nel mezzo lei, che ha sempre cercato di mantenere la retta via, nonostante tutto. Di essere allegra, di gioire delle piccole cose.

Lontana dalla famiglia, oggi questa parola per lei ha un solo nome: Domiziano. Il figlio nato dalla relazione col compagno Angelo, per il quale ha speso, ancora una volta, splendide parole: “Avrebbe meritato una mamma migliore. Lui ha un’anima bellissima, è un intellettuale è di classe, elegante, ci soffre u po’ di come sono io. Lui è nato vecchio, non lo so perché gli sono capitata io. Io gioco a calcio da quando sono ragazzina, lui niente. Siamo opposti”. Ha destato un certo scalpore l’episodio dell’esorcismo, quando lo ha portato da un prete per via di alcune frasi particolari che pronunciava quando era piccolissimo: “Faceva i discorsi troppo forti. E invece il parroco ha detto che era grande”.

Benedetta Rossi, la mancata maternità e la lotta contro gli hater. Voto: 8

Dulcis in fundo, Belve ha ospitato anche Benedetta Rossi, cuoca e influencer da oltre 18 milioni di follower. Non è raro che la Rossi finisca sulle pagine di gossip, e i temi sono essenzialmente due. Gli stessi che la Fagnani ha – ovviamente – preso in carico in questa puntata del talk.

Benedetta Rossi ha sempre destato un certo risentimento da parte dei cosiddetti hater, presenze fisse sui suoi profili social che hanno messo (e continuano a mettere) in discussione il suo grande successo. “Tanti vorrebbero stare al posto mio, non si spiegano la mia popolarità e non gli va giù. Fatevene una ragione!”, ha ribadito con forza.

Non sono mancate le accuse alla cuoca, anche in merito alla presunta disinformazione su cibo e alimentazione. Accuse sulle quali lei ha sempre cercato di passar su, volando alto e cercando di mantenersi salda al proprio lavoro e alla propria passione.

Un altro argomento caro alla Rossi è la mancata maternità, di cui aveva già parlato ma che ha ripreso anche ai microfoni di Francesca Fagnani. “Suo marito ha raccontato che i figli non sono arrivati e che siete andati comunque avanti. Ne avete sofferto entrambi nello stesso modo?, le ha chiesto. “Sì. Quell’amore che non è arrivato da un figlio è arrivato in un’altra forma a tutti e due. Abbiamo fatto squadra anche in quel momento”, la sua risposta.