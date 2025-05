Floriana Secondi a Belve: “Ecco perché ho portato mio figlio dall’esorcista”

Fonte: IPA Floriana Secondi

Ospite di Francesca Fagnani nella puntata in onda lunedì 20 maggio, Floriana Secondi ha aperto una pagina inedita della sua vita. Molto riservata quando si tratta di parlare del suo privato e in particolare del figlio Domiziano, l’ex vincitrice del Grande Fratello ha rivelato a Belve di essere ricorsa all’esorcista per capire da dove arrivasse la curiosità espressa dal suo bambino fin da quando era molto piccolo. Sarebbe stato qualcosa che va oltre noi, secondo lei, e che quindi andava indagata in altre sedi.

Floriana Secondi, perché ha portato Domiziano dall’esorcista

“A tre anni mi disse l’erba sono i capelli del mondo, avevo paura”, ha dichiarato Floriana Secondi a Francesca Fagnani, che è rimasta un attimo interdetta dalla decisione di portarlo da un esorcista. “Credevo che fosse posseduto”, ha dichiarato durante l’intervista, alla quale ha anche aggiunto che talvolta “si vergogna di lei”. Sembra che siano infatti molto diversi caratterialmente e che sia un ragazzo molto serio e assennato, fin da quando era piccolissimo.

Nato dalla relazione con Mirko Santini, Domiziano è sempre stato lontano dal clamore dei riflettori. Una scelta maturata col tempo dai suoi genitori che hanno voluto tenerlo lontano dalla notorietà di sua madre e che oggi può dire di avere una sua vita normale grazie proprio a questa decisione. Di lui si è sempre parlato pochissimo e il suo volto si è visto di rado, se non quando era un bambino, e solo oggi emerge questo particolare sulla sua infanzia.

L’infanzia in collegio e la rinascita

“Da adolescente, quando sono uscita. Quando era dentro mi colpevolizzavo. Pensavo che non mi volevano. Mi sentivo sola, ma fin da piccola ho avuto una grande forza d’animo. Quando sentivo gli altri bimbi piangere li consolavo, mi veniva forza per loro e soffrivo di meno io“, Floriana Secondi non ha mai nascosto i drammi del suo passato, fin da quando è stata concorrente del Grande Fratello che ha anche vinto nella sua terza edizione. Noti anche i problemi di sua madre con la tossicodipendenza e la prostituzione, che hanno quindi determinato il suo ingresso in collegio.

Nonostante le grandi difficoltà che ha attraversato nella sua vita, Floriana Secondi ha un grande amore, quello per suo figlio Domiziano, e un altro. Per Roma, la sua città da sempre. E così, Francesca Fagnani ha scherzato sulla sua toponomastica ponendole una domanda da manuale sui sette colli. “Allora, mi devo concentrare. Colle Oppio, dove avevo un locale”, ha esordito l’ex gieffina che si è lasciata correggere dalla giornalista e conduttrice la quale le fa notare l’errore con un sorriso. Un tasto dolente, come la matematica e tante altre domande alle quali non sa dare risposta. Ma la spontaneità è quella che la salva sempre. Perfino nei momenti di maggiore difficoltà: “Il giardino degli aranci…Lo sapevo che mi avresti fatto domande di cultura, ho paura”, dice divertita l’ospite, che si concede nel pieno della sua sincerità a una Fagnani diventata davvero implacabile. Una belva a tutti gli effetti. L’intervista va in onda su Rai2, dalle 21,15, su Rai2.