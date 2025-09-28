Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Dopo la spumeggiante intervista a Belve della scorsa stagione, Floriana Secondi è pronta a riprendersi un posto sotto i riflettori. Tra le vincitrici storiche del Grande Fratello – all’epoca in cui vi erano solo persone comuni – Floriana tornerà nel reality come opinionista. Nel frattempo, nella puntata in onda domenica 28 settembre, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha raccontato di un passato difficile e di un presente che fa paura.

Angelo, il suo compagno, ha un tumore

Gli ultimi anni, per Floriana Secondi, sono stati anni di paura. E il timore è ancora vivo, perché il suo compagno è affetto da una grave malattia. “Angelo, un uomo che non ha mai fumato una sigaretta, – ha svelato a Silvia Toffanin – ha scoperto due anni fa di avere un tumore ai polmoni. Sono due anni che combattiamo questa cosa”.

“Non saprei come affrontare la sua perdita” afferma commossa Floriana. Quelli assieme ad Angelo “sono 13 anni di amore, di crescita personale. Non ho mai conosciuto una persona così bella nella mia vita. Mi ha rieducata all’amore. Mi ha dato il senso di famiglia”. Quando è arrivata la malattia “all’inizio ha cercato di allontanarmi perché aveva paura, ma adesso questa cosa ci ha uniti ancora di più”.

A Verissimo Floriana Secondi svela il suo segreto

Nella lunga e sincera chiacchierata nel salotto di Verissimo, Floriana Secondi ha svelato un segreto di cui neppure lei, fino a pochi mesi fa, era a conoscenza. “Solo quest’anno ho scoperto di avere un fratello segreto, figlio di mia madre. Lui ha 38 anni, ma non si è trovato con mamma perché si è sentito abbandonato”. La madre “è stata una donna eccezionale”, impossibilitata però a prendersi cura dei suoi figli: “È caduta in un tunnel della droga, quella pesante…”.

Anche Floriana oggi è mamma, di Domiziano, 17 anni, che a Verissimo le ha recapitato un dolce videomessaggio. Lei si commuove, “si sarebbe meritato una mamma migliore” afferma. Di Domiziano racconta che “è molto sensibile” e, inconsapevole del proprio stesso istinto materno, dice di sperare di “vivere a lungo per stargli vicino”.

Domiziano è figlio unico, seppur la donna confida che “avrei voluto cento figli, ma la vita non me l’ha permesso”. In passata, si è vista costretta a scegliere di interrompere due gravidanze: “Io sono contro l’aborto, non l’avrei mai fatto. Nella vita però le sfortune sono fortune. Tutte le disgrazie che ci capitano arrivano per migliorare”.

Il ritorno al Grande Fratello

Infine, Floriana Secondi commenta il proprio imminente ritorno negli studi del Grande Fratello, non più da concorrente ma da opinionista. Simona Ventura l’ha scelta perché voleva al suo fianco gente che sapesse cosa si prova a stare al di là della porta rossa. “Aspettavo da tanto questo momento. – dice Secondi – Spero di non deludere il mio pubblico, è casa per me, questo è un ritorno a casa”.

Floriana Secondi partecipò al Grande Fratello nel 2003, era la terza edizione italiana, quella con Luca Argentero e Pasquale Laricchia. Dallo show uscì da vincitrice, forte di una spontaneità che, seppur spesso grezza, riuscì a conquistare la gente a casa all’unanimità.