Grande Fratello, lo sfogo di Cristina Plevani: “Mi sono sentita sminuita, piangevo in camerino”

Cristina Plevani svela il dietro le quinte del GF: emozioni contrastanti, ruoli gerarchici e retroscena su Sonia Bruganelli, tra riflessione e consapevolezza

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Cristina Plevani al Grande Fratello 2025

Tempo di bilanci dopo la fine del Grande Fratello 2025, che ha incoronato vincitrice Anita Mazzotta. Un’edizione decisamente sottotono, con la finale che si è rivelata in termini di ascolti tv la meno vista di sempre in venticinque anni di messa in onda. A fare i conti con questa esperienza Cristina Plevani, tornata nel reality show che l’ha lanciata nel lontano 2000 nel ruolo di opinionista accanto ad Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Un ruolo però tutt’altro che comodo e in tre mesi di programmazione i problemi non sono mancati.

Le parole di Cristina Plevani dopo la finale del Grande Fratello 2025

In un lungo post su Instagram, Cristina Plevani ha ammesso apertamente che il suo percorso al Grande Fratello 2025 non è stato fatto solo di sorrisi e soddisfazioni. In più momenti, ha raccontato di essersi sentita “inutile”, “sminuita”, quasi un contentino all’interno di un meccanismo più grande di lei. Dove spesso non è riuscita a trovare lo spazio che pensava di meritare.

Una sensazione sottile, quella del “non abbastanza”, che aveva già accennato in precedenza e che ora ha deciso di affrontare senza filtri. Eppure, nel racconto della Plevani non c’è rancore. C’è piuttosto consapevolezza.

Me lo aspettavo diverso? Si. Pensavo di parlare di più? Sì. Sì sì sì e ancora si. Ero piena di riflessioni durante la puntata, ovvio che avrei espresso ogni pensiero che mi passava per la testa. Ci sono stati dopo puntata dove entravo in camerino con le lacrime agli occhi che non smettevano di scendere nemmeno il giorno dopo sul treno. Mi sono sentita inutile, sminuita, un contentino…oddio, la sensazione del non abbastanza scritta in un post precedente. Non comprendevo, non capivo

La maturità, ha spiegato, l’ha aiutata a non reagire d’impulso, a chiedere spiegazioni, a confrontarsi con gli autori e a comprendere le dinamiche televisive di un reality show dove tutto è scandito dai tempi, dalle priorità narrative e dagli inevitabili tagli. “Il taglio riguarda l’intervento, non la dinamica” ha precisato.

Nonostante questo, Cristina Plevani ripeterebbe l’esperienza. Perché si tratta pur sempre di Canale 5, della prima serata, di un’opportunità che non si misura solo in minuti di parola. E soprattutto perché, nonostante tutto, il suo lavoro è stato apprezzato. Il suo modo di porsi, la sua educazione, la capacità di analisi: qualità che, a suo dire, le hanno permesso di essere “coccolata” dalla produzione.

Sono stata coccolata da tutti, ho riso e scherzato con chiunque passasse dal mio camerino…sembro di ghiaccio ma la confidenza mi rende simpatica. Simona? Gentile e sempre un sorriso e qualche battuta durante i fuori onda. Anche questo non è scontato. No, non siamo amiche da pacca sulla spalla. Oltre al vederci in studio, non abbiamo avuto nessun rapporto ma è una delle prime che mi voleva lì con lei. Ho avuto la fortuna di aver conosciuto Ascanio e Floriana. Nessuna prima donna. Nessuno ha cercato di prevaricare l’altro. Ci siamo supportati a vicenda e confrontati. Una grande fortuna…in un mondo dove la gente venderebbe l’anima. Alla fine di tutto sono contenta

Ufficio Stampa Mediaset

Cristina Plevani e il retroscena su Sonia Bruganelli al Grande Fratello 2025

Nel lungo post di Cristina Plevani emerge un retroscena delicato che coinvolge Sonia Bruganelli, entrata in corsa in questa edizione del Grande Fratello. “Il perché Sonia sia stata presa in corsa di programma non lo conosco, – ha ammesso Cristina – ma so che è più facile pensare che sia stata messa li perché noi 3 eravamo degli incompetenti. Ve lo lascio pensare, non cambiereste comunque idea”.

Un retroscena fa comunque discutere:

Panelista o opinionista. Non chiedetemi la differenza, non la so, ma da una risposta che una sera Sonia diede (ridendo, ma…) a Floriana rispondendo al suo “Salutiamo l’altra panelista”, lei rispose “Voi siete i panelisti io l’opinionista”, ho capito che eravamo un gradino sotto. C’è sempre una gerarchia di ruoli. In tutto. Basta esserne consapevoli, prenderne atto e cercare comunque di fare del proprio meglio

Ufficio Stampa Mediaset

Alla fine, nonostante tutto, il bilancio di Cristina Plevani è sorprendentemente positivo. L’ex gieffina non si assolve, non si celebra, ma riconosce il valore dell’esperienza. Sa di poter fare meglio, perché pretende sempre di più da sé stessa. E guarda avanti, senza illusioni ma con speranza.

“Si sogna, si spera e non ci si dispera”, ha commentato. Una frase che suona come una dichiarazione di stile: discreta, onesta, profondamente umana.