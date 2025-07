IPA Cristina Plevani

A 25 anni di distanza dalla vittoria della prima, storica, edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani ha messo a segno un altro successo: è lei, infatti, la trionfatrice dell’ultima Isola dei Famosi. Dopo mesi trascorsi in Honduras, l’ex bagnina di Iseo è finalmente tornata in Italia, e proprio ai suoi fan, che continuano a sostenerla da quel lontano 2000, ha voluto dedicare un messaggio.

Le prime parole di Cristina Plevani

Cristina Plevani è tornata a casa. La vincitrice dell’ultima edizione dell‘Isola dei Famosi è infatti atterrata in Italia a due mese dalla partenza per l’Honduras, e ha potuto riabbracciare i suoi cari e l’amato cagnolino Nano. Ancora frastornata, l’ex gieffina ha voluto comunque dedicare un messaggio sui social a quanti, dopo 25 anni, continuano ancora a supportarla.

“Sono rientrata a casa ieri in tarda mattinata, sveglia da mercoledì, ho visto Nano ieri nel pomeriggio: dopo 2 mesi si è avvicinato con titubanza. Con calma cercherò di leggere i vari messaggi, avendo avuto il cellulare scollegato alcuni non vengono scaricati, su whatsapp il mese di maggio non è stato caricato, conversazioni perse. Vi ringrazio per l’affetto, per il sostegno e soprattutto per avermi portata alla vittoria (la seconda) dopo 25 anni. Grazie di cuore” ha spiegato.

Immediata la replica dei follower, che hanno esaltato la genuinità e la spontaneità di Cristina in un mondo sempre più artefatto e costruito: “Devi ringraziare solo te stessa, per essere ciò che sei. Con le tue fragilità, le tue paure, il tuo percorso e i tuoi “spigoli”. Sei sta una grande concorrente 25 anni fa e sei una grande persona oggi” ha spiegato una fan. “Brava Cristina, diretta, schietta, hai sempre detto tutto in faccia e mai alle spalle. Questo è il motivo per cui dopo 25 anni sei arrivata ancora alla vittoria”, le ha fatto eco un’altra utente. E, scorrendo i messaggi, impossibile non notare anche quello di Veronica Gentili, conduttrice dell’Isola: “Pronta per la tua seconda vita” ha scritto la giornalista.

Cristina Plevani, la regina dei reality

Cristina Plevani è nota al grande pubblico per aver preso parte alla prima edizione del Grande Fratello: oltre a vincere il reality, l’allora 28enne bagnina di Iseo instaurò anche una relazione con uno dei suoi coinquilini, Pietro Taricone. Dopo quello storico trionfo, la ragazza, sommersa dalla popolarità, per alcuni anni continuò a presenziare sul piccolo schermo, prendendo parte come ospite fisso a Buona Domenica e sedendo anche sul trono di Uomini e Donne.

Quando l’eco del Gf si esaurì, la Plevani visse un momento difficile, e tornò alla sua vita di sempre, lavorando anche come cassiera: “La vita dopo il Gf è stata un otto volante: un giorno sei su in alto, pieno di visibilità, e un altro giorno piombi giù velocemente, entrando in un tunnel buio. Sentire persone in fila che bisbigliavano: ‘ma è quella del Grande Fratello? Poverina come si è ridotta’ non è stato piacevole”, ha raccontato in un’intervista a Di Più. Quella parentesi poco felice, ad ogni modo, è solo un lontano ricordo: oggi Cristina sorride di nuovo. Anche grazie all’affetto di chi non l’ha mai dimenticata.