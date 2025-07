Cristina Plevani, chi è la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2025

Doppia vittoria per l'istruttrice Cristina Plevani, che dopo la vittoria del primo "Grande Fratello" si aggiudica anche "Isola dei Famosi 2025"

Una vittoria che va molto oltre il trofeo. Quella di Cristina Plevani all’Isola dei Famosi 2025 è proprio una di queste. È un cerchio che si chiude, venticinque anni dopo quel primo, storico trionfo al Grande Fratello. La finale, andata in onda tra il 2 e il 3 luglio su Canale 5, è stata il culmine di una stagione complessa, seguita da milioni di telespettatori e condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura nel ruolo di opinionista. E così, alla fine, l’edizione numero 19 ha trovato la sua regina.

Cristina è salita sul gradino più alto del podio dopo l’eliminazione di Jey e Mario Adinolfi, aggiudicandosi il premio da 100000 euro — metà dei quali andranno in beneficenza. Un vortice di emozioni per chi la conosce da tempo, e una riscoperta per chi forse l’aveva dimenticata. Ma chi è davvero Cristina Plevani, la donna dietro alla naufraga?

Cristina Plevani tra il Grande Fratello e Isola dei Famosi

Nel marzo del 2000, Cristina Plevani varcava la famosa porta rossa del Grande Fratello, ignara del clamore che avrebbe scatenato. Allora aveva 27 anni, uno sguardo cristallino e una riservatezza che strideva con l’esuberanza televisiva dei suoi coinquilini. Fu proprio quella discrezione a conquistarci perché il telespettatore vedeva in lei qualcosa di speciale. Poi arrivò Pietro Taricone, e con lui la passione, i baci sotto le coperte e il giudizio del Paese. Cristina non si tirò indietro, anzi. Rimase fino alla fine, vincendo quel reality con la stessa determinazione con cui lo aveva iniziato.

E così, a distanza di un quarto di secolo, la sua presenza all’Isola dei Famosi non è sembrata nostalgica, ma una nuova sfida da intraprendere contro se stessa. Ha dimostrato forza, pazienza, una calma che solo chi ha attraversato davvero il dolore può possedere. Cristina Plevani è tornata, sì, ma con altri occhi.

Chi è Cristina Plevani

Dietro al volto noto della tv, c’è una storia segnata da colpi molto duri. Cristina Plevani ha perso entrambi i genitori in giovane età, affrontando prima l’incidente del padre, poi il carcere, infine il lutto. In pochi anni ha dovuto diventare adulta, stringere i denti e costruirsi una vita partendo da macerie personali. Ma non ne ha mai fatto spettacolo. È una donna che ha scelto di proteggere la sua intimità, pur avendo vissuto sotto i riflettori.

Dopo il successo in tv, ha continuato a lavorare tra ospitate, moda, radio e conduzioni. Ma a un certo punto ha detto basta. Ha lasciato il caos del mondo dello spettacolo per ritrovare se stessa. Oggi insegna nuoto, tiene corsi di hydro bike e si dedica allo sport con dedizione e semplicità. Cristina Plevani ha scelto la vita vera, quella fatta di sveglie all’alba, clienti da seguire, piccole gioie quotidiane. Oltre al Grande Fratello, ricordiamo infatti la sua presenza praticamente fissa a Buona Domenica e la partecipazione a Uomini e Donne come tronista, dove pensava di aver trovato il grande amore.

Il ritorno in tv

Il tempo le ha dato ragione. Non ha inseguito la fama a ogni costo, né si è aggrappata ai ricordi di un passato televisivo. Ha preferito il lavoro quotidiano al successo facile. Ma quando è tornata, lo ha fatto con dignità e senza maschere proprio come la ricordavamo. All’Isola dei Famosi 2025 ha portato tutto quello che riguarda se stessa. La sua storia, il suo cuore, e un esempio di resistenza emotiva che ha toccato chi la guardava da casa.

Il suo è stato un cammino controcorrente. Ha rifiutato ruoli semplici da consumare, si è mostrata fragile e forte insieme, senza mai strafare. E quando, poco dopo l’una di notte, Veronica Gentili ha pronunciato il suo nome come vincitrice, è sembrato che quel riconoscimento non andasse solo alla naufraga, ma alla persona intera.