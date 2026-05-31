Tutti i sogni ancora in volo, pagelle: Massimo Ranieri showman (9), Rocio Munoz Morales eleganza misurata (6,5)

Tra musica, ospiti e grandi emozioni, Massimo Ranieri guida la serata evento di Rai 1: ecco chi ha brillato davvero e chi un po’ meno

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IPA Massimo Ranieri

La prima serata di Rai1 si è accesa con Tutti i sogni ancora in volo, lo show-evento che ha riportato al centro della scena Massimo Ranieri. Tra musica, emozioni e tanti ospiti illustri, l’artista napoletano ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso i momenti più significativi della sua straordinaria carriera, costruita in oltre sessant’anni di successi tra teatro, televisione e canzone. Ecco chi ha brillato durante la serata.

Massimo Ranieri si conferma uno showman di primo livello (9)

Rai1 è tornata al grande show televisivo con una prima serata dominata da uno dei protagonisti più iconici della musica italiana, Massimo Ranieri. Nel corso della puntata di Tutti i sogni ancora in volo andata in onda il 30 maggio, l’artista di Perdere l’amore ha alternato performance dal vivo a ricordi personali, regalando racconti inediti e momenti carichi di nostalgia.

Al suo fianco, un cast ricco di volti amatissimi dal pubblico, da Rocío Muñoz Morales a Gianni Morandi, passando per Diodato, Noemi, i The Kolors e Maurizio Battista: tutti hanno contribuito a rendere la serata un mix di spettacolo, musica e leggerezza.

Non sono mancati i duetti, gli omaggi ai grandi classici della musica italiana e le parentesi comiche, che hanno dato ritmo a uno show capace di mettere in dialogo artisti di generazioni diverse.

Tra esibizioni emozionanti, incontri inaspettati e momenti più riusciti di altri, a spiccare su tutti non poteva essere che lui, Massimo Ranieri.

L’artista napoletano ha dominato come sempre il palco con naturalezza, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo che va oltre la semplice esibizione musicale. A colpire è soprattutto la sua capacità di raccontarsi senza cadere nella nostalgia fine a sé stessa: a 75 anni compiuti il 3 maggio, i ricordi della sua lunga carriera diventano occasioni per emozionare, riflettere e strappare un sorriso, mantenendo sempre vivo il legame con spettatori di ogni età.

Tra i momenti più intensi della puntata spicca il dialogo simbolico tra Massimo Ranieri e Massimo Calone, il suo vero nome: un confronto ideale tra l’uomo e l’artista che aggiunge profondità al racconto e mostra il lato più autentico del cantante.

Gianni Morandi, talento e carisma intramontabile (8)

Altro grande protagonista della prima serata di Rai1 è stato naturalmente Gianni Morandi: il suo arrivo sul palco ha impresso come sempre una svolta concreta alla serata e, con la sua energia contagiosa e il sorriso inconfondibile, il cantante emiliano ha rapidamente trasformato lo show in un coinvolgente spettacolo a due, condividendo il palco con Massimo Ranieri in un mix perfetto di musica, ricordi e complicità.

Fin dalle prime battute è emersa infatti un’intesa autentica, frutto di decenni di carriera vissuti sotto i riflettori e di un percorso artistico che, pur seguendo strade diverse, ha spesso incrociato gli stessi successi. I due si sono scambiatu aneddoti, scherzi e canzoni con grande naturalezza, regalando al pubblico momenti leggeri ma mai scontati.

Morandi conferma così, ancora una volta, il suo talento nel tenere la scena: basta una battuta o un ritornello per accendere l’entusiasmo della platea e creare un’atmosfera di festa e il risultato è uno dei momenti più riusciti della puntata, capace di unire emozione e intrattenimento senza forzature.

Maurizio Battista, la comicità romana conquista tutti (7)

A Tutti i sogni ancora in volo non poteva certo mancare la quota comica, rappresentata per l’occasione da Maurizio Battista che ha portato in scena una comicità che fa leva sulle sue radici romane e su quell’ironia quotidiana che da sempre rappresenta il suo marchio di fabbrica. Il suo intervento si è inserito con naturalezza all’interno dello spettacolo, regalando al pubblico un momento di leggerezza che ha spezzato il ritmo della serata in modo convincente.

Attraverso battute, osservazioni di costume e riferimenti alla vita nella Capitale, il comico è riuscito a costruire un racconto divertente e immediatamente riconoscibile, capace di coinvolgere sia il pubblico in studio sia quello da casa.

Rocio Munoz Morales, bella ed elegante ma poco presente (6,5)

E veniamo ad una delle protagoniste femminili della serata, Rocio Monoz Morales. L’attrice si è distinta per eleganza e discrezione, portando sul palco la sua consueta raffinatezza, ma nel corso della serata il suo ruolo è rimasto principalmente di accompagnamento, con interventi misurati che hanno contribuito a collegare i diversi momenti dello spettacolo senza diventare mai davvero centrali.

La narrazione infatti è rimasta concentrata su Massimo Ranieri, sui suoi ospiti e sulle esibizioni musicali, lasciando alla conduttrice spazi limitati e spesso brevi. Dunque, pur muovendosi con naturalezza e professionalità, Rocío ha faticato a ritagliarsi un ruolo più incisivo all’interno dello show che procede seguendo altre dinamiche. Il momento più significativo è arrivato con la lettura di una poesia di Federico García Lorca dedicata proprio a Ranieri, un passaggio suggestivo e carico di emozione che ha creato subito un’atmosfera intensa, mostrando anche il lato più sensibile della conduttrice.