IPA Maurizio Battista truffato: ha perso più di un milione di euro

Maurizio Battista ha subito una trasformazione social. Non soltanto aggiornamenti sui suoi tanti progetti e spettacoli teatrali, ma anche sfoghi e frecciatine sibilline. Non fa nomi ma lascia trapelare una grande amarezza.

Qualcosa è accaduto nel suo privato e i fan hanno iniziato a preoccuparsi. In alcuni casi si è descritto come un cacciatore a caccia di uno sciacallo. Ha raccontato qualche storiella che, non serviva un detective per arrivarci, svelava uno spinoso caso che ha travolto il suo quotidiano. Una vicenda che ha infine visto coinvolto anche il programma Le Iene.

Maurizio Battista e lo sciacallo

Cos’è successo a Maurizio Battista? Guardando i suoi ultimi video è possibile scoprire delle accuse più che velate. Non fa nomi ma parla chiaramente di soldi mai ricevuti, di un IBAN non suo sul quale sarebbero stati accreditati dei fondi.

Il famoso comico romano è stato vittima di una truffa e, a modo suo, si è sfogato a lungo, nel corso degli ultimi mesi, online. I fan non hanno ben capito certi filmati, chiedendo spiegazioni nei commenti. Lui però non può scendere troppo nei dettagli, continuando su questa deriva che ha preoccupato non poco i follower.

“Buongiorno sciacallo! Il cacciatore mi ha detto di dirti ‘buona domenica’, ma non lo sarà, così come gli altri giorni. La caccia allo sciacallo è diventata veloce e feroce. Il cacciatore mi ha detto che devo vendicare tutti gli altri che questo sciacallo ha umiliato. (…) Sarai degradato con infamia, quella che meriti. (…) Il cacciatore era distratto o forse ha avuto fiducia. Ha pensato che uno sciacallo buono poteva nascere, e invece no. (…) Tu informati su chi è il cacciatore, che è molto feroce e ti cerca. (…) Ti pentirai d’averlo incontrato”.

La truffa milionaria

La iena Filippo Roma ha deciso di intervenire, provando a fare chiarezza. Ha così raggiunto il comico, porgendogli un po’ di domande. Al programma Mediaset, Maurizio Battista ha rivelato quanto possibile: “Nella vita ci sono gli sciacalli. Gli dai la tua fiducia e loro ti tradiscono. Ci resti male. Chi è lo sciacallo? In tribunale si vedrà. Se mi ha fregato dei soldi? Anche!”.

Somme che il comico romano rischia di non recuperare, spiega. Non entità “irrisorie”, dice, come potrebbero essere 100mila euro (per chi ha successo nel mondo dello spettacolo, almeno). “Parlo di circa 1,5 milioni”, ha svelato.

Scendendo un po’ più nei dettagli, ha spiegato che questo soggetto avrebbe firmato dei documenti al suo posto. Di fatto ha potuto riscuotere cifre molto alte, intascando un bel po’, volta dopo volta. Furti da centinaia di migliaia d’euro che, sommati, hanno ampiamente superato il milione. Insospettito, Filippo Roma ha anche deciso di incontrare l’ex manager di Battista, che ha però fortemente negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda.