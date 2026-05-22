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La puntata del 22 maggio de La Ruota della Fortuna è iniziata con la solita energia. I Fortuna Five hanno infatti suonato e cantato Born to be Alive, brano di fine anni ’70 che ha riportato Gerry Scotti indietro nel tempo.

Poi solito intermezzo tra conduttori, dopo l’arrivo di Samira Lui. Il padrone di casa le ha ricordato del loro precedente incontro sulle scale. Lui le ha fatto un complimento, definendola uno splendido cigno, considerando l’outfit piumato. “Lei cosa mi ha detto, se lo ricorda?”, ha chiesto Gerry. La risposta ha fatto ridere tutti, perché gli ha chiesto se si fosse fonato i capelli. La replica non si è fatta attendere: “Capite cosa mi ha chiesto? Ma se non uso il phon da 60 anni (ride, ndr)”.

Un “minorenne” in gara

Come al solito, Gerry Scotti è solito divertirsi con i partecipanti a La Ruota della Fortuna. Nel corso dei mesi sono cambiate varie cose, come la generale sistemazione dei concorrenti, che inizialmente sembrava prediligere la vicinanza delle donne al presentatore (una questione affrontata dal diretto interessato, ndr).

Stasera, però, si è divertito a prendere bonariamente in giro uno degli sfidanti. Il suo nome è Luca e Gerry, seguendo il copione, gli dice che c’è un problema: “I minorenni non possono partecipare”. Il motivo? La faccia pulita del 21enne, che per Gerry poteva sembrare un under 18. Come se non bastasse questa scenetta pensata con un po’ di superficialità, Scotti ha anche ben pensato di avvicinarsi a lui, faccia a faccia, per regalargli un video virale tra i suoi amici per i prossimi anni: “No! Non è vero, c’è un filo di barba. È sbarbatello, con questa bella faccia da ragazzo. Non siamo però molto lontani dalla realtà, perché ha 21 anni”.

La sfortuna di Sonia

Sonia si è confermata campionessa de La Ruota della Fortuna, dopo aver vinto 20mila euro nella sua prima puntata trionfante. La sfortuna ha però avuto la meglio e non è riuscita a dare le giuste definizioni purtroppo.

Giunta alla terza busta, tutto sembrava fatto, al punto che Gerry Scotti aveva esultato per lei. La parola indizio era croce e lei, a un passo dallo scadere, ha detto: “Insieme a testa in un sorteggio”. Sospiro di sollievo, pubblico che applaude e il conduttore che le sorride e le fa i complimenti.

Immediatamente, però, Samira Lui interviene e ferma tutto. Molto attenta al gioco, la co-conduttrice ha infatti sottolineato l’errore. La frase corretta era: “Insieme a testa è un sorteggio”. Questa terza risposta fallita le è costata 10mila euro. Un duro colpo, ma non grave quanto l’aver mancato l’appuntamento con la prima busta. Quella custodiva infatti 100mila euro.