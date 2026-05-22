La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti incredulo: Sonia perde tutto per un soffio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Gerry Scotti

Momenti di suspence per i telespettatori di Canale5, tenuti incollati al teleschermo dall’ultimo e assurdo gioco finale. È esattamente questo che è accaduto nella puntata di giovedì 21 maggio a La Ruota della Fortuna, lo storico game show di Canale5 magistralmente condotto da Gerry Scotti con la complicità della splendida Samira Lui. Una puntata che ha visto l’incoronazione di una nuova Campionessa, Sonia, protagonista di una cavalcata trionfale ma conclusasi con una beffa di quelle che si faticano a dimenticare.

Sonia è scesa in campo con grinta e determinazione, riuscendo nell’impresa di spodestare la campionessa in carica, Daria che comunque ha ceduto il titolo senza troppi rimpianti, forte di un bottino straordinario di oltre 100mila euro accumulato in sole tre puntate. La nuova campionessa ha dominato la prima parte del match, accumulando quasi 16mila euro e dimostrando un’ottima intuizione. Ma il bello – e il brutto – di questo gioco è proprio sua totale imprevedibilità. Quando la fortuna decide di girare le spalle, lo fa nei modi più impensabili.

La Ruota della Fortuna, il singolare che costa caro

Arrivata al fatidico gioco finale, Sonia si è trovata a un passo dal coronare una serata perfetta. Davanti al tabellone, chiamata a indovinare la frase nascosta, la concorrente ha intuito la soluzione. Il meccanismo mentale è stato corretto, la risposta era lì, a portata di mano. Ma l’emozione, si sa, gioca brutti scherzi.

La soluzione esatta impressa sul cartellone recitava: “Di risonanza amplifica i suoni”. Sonia, forse tradita dalla fretta o dalla tensione del countdown, ha pronunciato la frase al singolare: “Di risonanza amplifica il suono”. Un piccolissimo dettaglio, una singola lettera, che in un gioco fiscale e rigoroso come questo fa tutta la differenza del mondo. Il regolamento non ammette deroghe e l’errore le è costato il mancato guadagno di ben 15mila euro. Gerry Scotti, da grande padrone di casa ed empatico timoniere, è rimasto letteralmente incredulo di fronte a una svista così millimetrica ma fatale.

Un errore da “un soffio” che trasforma una vittoria totale in un momento di grande rammarico, dimostrando quanto la pressione dello studio televisivo possa incidere sul traguardo finale.

La beffa finale della Ruota delle Meraviglie

Nonostante lo scivolone sul singolare, Sonia ha comunque chiuso la puntata con un sorriso, portando a casa un bottino complessivo di tutto rispetto: 21mila euro (i 16mila iniziali più i 5mila contenuti nella busta verde). Una cifra importante che avrà la possibilità di incrementare nella puntata successiva.

Il vero colpo di scena, però, è arrivato nei secondi finali. Quando Samira Lui si è avvicinata alla Ruota delle Meraviglie per svelare dove si nascondesse il super premio da 200mila euro, lo studio è piombato nel silenzio. La busta d’oro era posizionata esattamente accanto a quella girata da Sonia. Un solo centimetro più in là. Questione di millimetri, di una spinta appena più forte o più debole alla ruota. Una coincidenza clamorosa che ha lasciato Gerry Scotti e il pubblico senza parole, siglando una delle finali più beffarde di questa lunghissima stagione che si sta avviando a conclusione.