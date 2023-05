Chi è Olivia, la sorella minore di Loredana Bertè

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Loredana Bertè e Mia Martini sono due nomi iconici, famosi e conosciuti, ma non tutti sanno che le due non sono le uniche sorelle della famiglia. Il nucleo familiare è composto anche da Leda e Olivia, più distanti dai riflettori ma comunque fortemente presenti nella vita della rocker Loredana. In particolare, Olivia Bertè è la più piccola delle sorelle ma anche quella con il carattere più grintoso, cosa che ha ampiamente dimostrato.

Come? Uscendo dall’anonimato e entrando per la prima volta sotto le luci dei riflettori qualche anno fa, quando ha difeso il padre dalle accuse della sorella Loredana e quando, successivamente, ha deciso rendere omaggio all’amata e compianta Mia Martini, scomparsa nel 1995.

Chi è Olivia, la sorella più giovane delle Bertè

Ma chi è Olivia Bertè? La più piccola delle sorelle Bertè è nata nel 1958 da papà Giuseppe Radames Bertè e da mamma Maria Salvia Dato, che si sono separati quando era aveva appena 6 mesi. La sua infanzia, da ciò che sappiamo, non è stata facilissima: dopo la separazione Olivia ha continuato a vivere con la madre e con le sorelle maggiori a Roma, sebbene con Leda, Loredana e Domenica (vero nome di Mia Martini) non abbia avuto sempre dei trascorsi facili, complice con molta probabilità anche la differenza di età.

Durante un’intervista, è stata la sorella Leda a svelare che, quando erano piccole, era evidente che Olivia fosse estremamente attaccate e ampiamente influenzata da Loredana, al punto da adorarla e venerarla nonostante, invece, la rocker non mostrasse particolare propensione a manifestarle affetto. Del resto della sua vita privata non si sa molto, se non che si è sposata a Roma, dove ha sempre vissuto, che a farle da testimone di nozze è stata Mia Martini e che ha un figlio.

Il rapporto con Mia e Loredana

Olivia ha sempre adorato la sorella Mimì (Mia Martini) e, durante un’intervista a Tv2000 ha ricordato il periodo del suo debutto: le due erano sempre insieme e con loro c’era anche Maria Salvia. In più, la piccola Olivia, allora adolescente, aiutava la sorella a scegliere gli accessori per le sue esibizioni. Olivia, però ha sempre preferito una vita semplice e ordinaria e forse anche per questo non è riuscita a sviluppare un rapporto troppo stretto con Loredana.

La rocker invece è sempre stata vivace, indipendente e con un forte desiderio di muoversi e fuggire: una vera ribelle, insomma. Fra le due non sembra esserci né eccessivo amore, né eccessivo odio: il loro è un rapporto di reciproca benevolenza, senza particolari slanci. Ciò si deve anche al già accennato periodo in cui Olivia venerava Loredana ma da lei non riceveva grandi segni d’affetto: anzi, la sorella maggiore Leda ha rivelato che talvolta Loredana aveva modi non proprio gentili.

Olivia, Loredana e papà Giuseppe

A mettere Olivia e Loredana su fronti opposti, però, è quanto le due hanno percepito e vissuto del padre. Loredana ha mosso delle pesanti accuse nei confronti dell’uomo poco dopo la sua scomparsa, dicendo che era una persona violenta sia con la moglie che con le figlie. Olivia, dal canto suo, ha smentito tutto. Secondo Olivia, il padre era semplicemente un uomo difficile, ma non avrebbe mai mosso un dito contro le donne della sua vita.

Dove sta la verità? Probabilmente non lo sapremo mai. Di sicuro, le sorelle Bertè hanno passato dei momenti difficili, complicati, e fra loro c’è molta distanza. Non possiamo che augurare loro non solo di ritrovarsi, ma anche di ritrovare la verità.