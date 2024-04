Chi è Sonny Olumati, il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2024

Nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda giovedì 18 aprile sono state tante le novità degne di nota. Una di queste è sicuramente l’entrata all’interno del cast di naufraghi di due nuovi volti: quelli di Rosanna Lodi e Sonny Olumati. Scopriamo qualcosa di più sul nuovo naufrago prossimo alla laurea in medicina.

Chi è Sonny Olumati

Classe 1986, Sonny Olumati è approdato sull’isola durante l’ultima puntata del reality, diventando di fatto parte del cast de L’isola dei Famosi. Nato a Roma da genitori di origini nigeriane, Sonny è prossimo alla laurea in medicina, di cui gli mancano pochi esami, e non è nuovo al mondo della televisione. Il ragazzo, infatti, non solo è un ballerino e coreografo, ma ha anche preso parte a svariati talk televisivi tra cui Piazzapulita, Quante storie, L’aria che tira estate, Non è L’Arena e Tagadà.

Molto attivo rispetto a temi legati alla diversità e inclusione, Sonny è sostenitore dell’associazione Italiani Senza Cittadinanza. Il suo impegno sui social, in cui conta più di 150mila follower, Sonnyporta avanti spesso discussioni rispetto ai diritti degli italiani con origine straniera, come è lui stesso, considerando che nonostante sia nato a Roma, non ha la cittadinanza.

In un’intervista, ha infatti raccontato: “Sono nato a Roma ma i miei genitori sono nigeriani. Quindi non sono cittadino italiano. Sono cresciuto a Roma Sud, ora vivo a Roma Nord, quindi sono proprio de-Roma-de-Roma. Però non sono italiano. Come vi sentireste voi se il vostro Paese non vi riconoscesse come cittadini?”

Sonny ha anche scritto e pubblicato due libri: Il Ragazzo Leone e Abisso. Chi ha paura del Mare Nostrum?, due progetti il cui tutto o parte del ricavato è stato donato in beneficenza. Con il primo, edito da Solferino, Nel 2019 Sonny ha deciso di aiutare il progetto di Amerf, che si impegna a migliorare le condizioni di vita dei bambini africani in età scolastica. Il ricavato delle vendite di Abisso. Chi ha paura del Mare Nostrum?, invece, è destinato al supporto dell’associazione Casa di Betania.

Sonny Olumati a “L’isola dei Famosi”

Sonny Olumati entra quindi di diritto tra i naufraghi de L’isola dei Famosi, accompagnato da Rosanna Lodi, attrice e showgirl arrivata insieme a lui e pronta per questa nuova avventura.

Entrambi sembrano molto agguerriti, ma Sonny ha un unico obiettivo. Nella sua clip di presentazione, infatti, il ragazzo ha raccontato: “Nella mia vita ho vissuto diverse esperienze. Sono stato cresciuto da mia madre e da un gruppo di suore che mi ha accolto quando i miei genitori si sono separati. Se dovessi vincere L’Isola dei Famosi sarà solo per restituire tutto quello che ho ricevuto alle persone che me l’hanno dato, in primis mia madre e le suore”.

Fonte: IPA

Un pensiero molto nobile come, del resto, moltissime cause che Sonny porta avanti da sempre, anche per via delle difficoltà riscontrate durante la sua vita. In un’intervista a Vanity Fair aveva raccontato: “La mia vita è piena di contraddizioni, parlo italiano, non conosco la lingua del mio Paese di origine ma qui sono considerato uno straniero.[…]Diventare cittadino italiano significherebbe anche potere votare. Oggi vivo in un paese che esporta la democrazia ma che non mi permette di avere la tessera elettorale, credo che il rinvio continuo della discussione della legge sia legato anche a questo, forse non si vuole approvare una legge che potrebbe destabilizzare gli equilibri della politica?.”