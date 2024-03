Fedez ha lasciato la casa che divideva con la moglie Chiara Ferragni per tornare a un attico da single in affitto

All’inizio c’erano solo rumor, indizi e indiscrezioni. Ma oggi la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni sembra cosa certa – seppur non è detto sia definitiva. Al punto che i due non vivono più insieme ormai da tempo. L’influencer è rimasta assieme ai figli nel grande e lussuoso attico di CityLife da poco acquistato dalla coppia, mentre il rapper ha preso in affitto un appartamento da single, in tutt’altra zona di Milano.

L’attico da single di Fedez

È stato il settimanale Diva e Donna a trovare la nuova casa di Fedez che, abbandonato il grande attico di CityLife, ha preso in affitto un appartamento tutto per sé. Le foto scattate dalla testata di gossip mostrano il rapper assieme all’assistente Eleonora Sesana, fuori da un palazzo ricoperto di mattoni rossi, nella movimentata e giovane zona dei Navigli a Milano.

Si tratta dello stesso appartamento al quarto piano in cui il rapper ha vissuto per un po’ prima di andare a vivere assieme a Chiara Ferragni. Pare che Fedez abbiamo riaperto un contratto di affitto, ma piuttosto breve. Il contratto è valido per tre mesi, scaduti i quali il rapper dovrà decidere se tornare nelle lussuose residenze Libeskind con la famiglia o prendere definitivamente un’abitazione solo per sé, con spazio per i piccoli Leone e Vittoria quando andrebbero a trovarlo.

La nuova casa vicino mamma e papà

La zona dei Navigli, sebbene più cittadina e ricca di locali, non è molto distante dal comune di Rozzano, quello dove Fedez è cresciuto e dove tutt’ora risiedono i genitori, il cuoco per passione Franco Lucia e la manager Annamaria Berrinzaghi. E a Rozzano il rapper ha fatto ritorno pochi giorni fa, testimoniando la gita su Instagram, dove ha mostrato i luoghi della sua infanzia con la didascalia “Back to the roots”, ritorno alle origini.

Accanto a lui c’erano anche i figlioletti Leone e Vittoria, che si sono divertiti a correre tra le case e i parchetti del quartiere in compagnia del papà e dei nonni. Era la stessa sera in cui Chiara Ferragni si trovava negli studi di Che tempo che fa, intervistata da Fabio Fazio sulla questione dei pandoro Balocco e della crisi coniugale in corso: “Io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all’altro non ci si sente più. È un periodo di crisi ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un po’ più forte… adesso la priorità per entrambi sono i figli”.

Il messaggio a Chiara sui social

E mentre l’influencer resta vaga sulla crisi di coppia, Fedez sembra lanciare messaggi più chiari. Sulle storie del suo profilo Instagram, il rapper ha condiviso il testo del brano Sembra semplice, scritto assieme a J-Ax nel 2013.

“Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita” recita la canzone e, visto come stanno andando le cose, sembra un chiaro appello rivolto alla moglie. Una dichiarazione di pace o, chissà, la richiesta di una rottura definitiva.